Flamengo goleia Atlético-MG por 4 a 0 e consolida segundo lugar no Brasileirão

O Flamengo aplicou uma goleada histórica de 4 a 0 sobre o Atlético-MG no Mineirão, consolidando sua posição como segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Pedro marcou duas vezes, enquanto Gonzalo Plata brilhou com um golaço e participação em três gols. O Atlético-MG sofreu sua primeira derrota em casa na temporada e segue em crise.

O Flamengo aplicou uma goleada histórica sobre o Atlético-MG no Mineirão, vencendo por 4 a 0 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro . O Mais Querido dominou a partida desde os primeiros minutos, com Pedro abrindo o placar aos oito minutos após cruzamento de Samuel Lino e falha na marcação de Vitor Hugo.

Aos 31 minutos, Gonzalo Plata fez um golaço após driblar três marcadores e bater colocado no canto de Éverson, ampliando a vantagem rubro-negra. Nos acréscimos do primeiro tempo, Arrascaeta completou um cruzamento de Varela para marcar o terceiro gol do Flamengo, consolidando o domínio da equipe carioca na partida.

No segundo tempo, apesar do Atlético tentar reagir com Alan Minda e Cuello, o Flamengo selou a goleada aos 38 minutos com Pedro, que aproveitou passe de Evertton Araújo para marcar seu segundo gol na partida. A partida mostrou a força ofensiva do Flamengo, que chegou à sétima vitória consecutiva em todas as competições, enquanto o Atlético-MG sofreu sua primeira derrota em casa na temporada e segue em crise, com apenas 14 pontos na 15ª posição do Brasileirão.

A atuação defensiva do Galo foi frágil, com Vitor Hugo sendo um dos destaques negativos, envolvido em três dos quatro gols sofridos. O Flamengo, por outro lado, brilhou com o talento individual e coletivo, com destaque para Gonzalo Plata, que participou de três gols e foi essencial para a vitória. A partida também foi marcada por problemas extracampo do Atlético, como protestos contra a diretoria e a possível saída de Hulk, que somaram à noite desastrosa do time mineiro.

Com o resultado, o Flamengo consolidou sua posição como segundo colocado no Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, enquanto o Atlético-MG precisa se recuperar para evitar a zona de rebaixamento





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