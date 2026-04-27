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Flamengo goleia Atlético-MG por 4 a 0 e atuação de Samuel Lino viraliza

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Flamengo goleia Atlético-MG por 4 a 0 e atuação de Samuel Lino viraliza
FlamengoAtlético-MGCampeonato Brasileiro
📆4/27/2026 4:40 PM
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Em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão, o Flamengo aplicou um 4 a 0 no Atlético-MG com destaque para Samuel Lino e suas declarações sobre o técnico Leonardo Jardim.

O Flamengo demonstrou um desempenho avassalador neste domingo, 26 de maio, ao derrotar o Atlético Mineiro por um placar expressivo de 4 a 0, em um confronto crucial da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro .

A partida, realizada na Arena MRV, evidenciou a superioridade do Rubro-Negro, que construiu a vitória com atuações individuais de destaque e uma estratégia coletiva bem definida. A noite foi marcada pela brilhante performance de Samuel Lino, que se tornou o maestro da equipe, distribuindo duas assistências cruciais que pavimentaram o caminho para a goleada. Suas contribuições não se limitaram ao campo, pois suas declarações pós-jogo rapidamente ganharam destaque nas redes sociais, gerando debates e interpretações entre os torcedores.

A vitória consolida a posição do Flamengo na tabela de classificação, ao mesmo tempo em que coloca pressão sobre o Atlético Mineiro, que busca se recuperar após este resultado desfavorável. O jogo foi um claro exemplo da força ofensiva do Flamengo, que aproveitou as fragilidades defensivas do adversário com eficiência e precisão. A equipe carioca demonstrou um alto nível de organização tática, combinando passes rápidos, movimentação constante e finalizações certeiras.

A atuação de Pedro, autor de dois gols, também foi fundamental para o triunfo, demonstrando sua capacidade de decisão e oportunismo dentro da área. A partida também serviu para evidenciar o trabalho de Leonardo Jardim, o técnico do Flamengo, que tem implementado uma filosofia de jogo focada na simplicidade e na exploração das vulnerabilidades dos adversários.

A declaração de Samuel Lino, elogiando a abordagem do treinador, ressaltou a importância da comunicação clara e da conexão entre os jogadores para o sucesso da equipe. O Flamengo abriu o placar logo aos oito minutos, com um gol de Pedro, que aproveitou um cruzamento rasteiro de Samuel Lino e a falha na marcação de Vitor Hugo. A partir daí, a equipe carioca passou a dominar as ações, buscando ampliar a vantagem a todo custo.

Aos 31 minutos, Gonzalo Plata recebeu um passe de Samuel Lino e protagonizou uma jogada individual impressionante, driblando três marcadores antes de chutar com precisão da entrada da área, encobrindo o goleiro Éverson e marcando o segundo gol do Flamengo. O terceiro gol veio no segundo tempo, com uma bela cabeçada de Arrascaeta, após cruzamento de Varela. Com a vantagem consolidada, o Flamengo controlou o ritmo do jogo, evitando riscos desnecessários e buscando preservar a energia para os próximos compromissos.

Apesar das tentativas do Atlético Mineiro de reagir, a defesa do Flamengo se manteve sólida, frustrando as investidas do adversário e garantindo a vitória. A entrada de Alan Minda no segundo tempo deu mais dinamismo ao ataque do Atlético Mineiro, mas a equipe mineira não conseguiu superar a barreira defensiva do Flamengo.

Cuello e Minda tiveram boas oportunidades de marcar, mas o goleiro Rossi se mostrou atento e realizou defesas importantes, evitando que o Atlético Mineiro diminuísse a diferença no placar. A partida também foi marcada por um lance polêmico, com um gol de Pedro que foi inicialmente anulado pelo assistente, mas posteriormente validado pelo VAR, confirmando a superioridade do Flamengo.

A goleada do Flamengo sobre o Atlético Mineiro não apenas representou um importante resultado esportivo, mas também gerou repercussão nas redes sociais, com a declaração de Samuel Lino viralizando e alimentando especulações sobre uma possível indireta ao ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís. A fala do atacante, elogiando a simplicidade e a clareza das orientações de Leonardo Jardim, contrastou com a forma como o trabalho era conduzido anteriormente, levantando questionamentos sobre a liderança e a comunicação dentro da equipe.

A vitória do Flamengo também serviu para fortalecer a confiança dos jogadores e da torcida, demonstrando que a equipe está no caminho certo para alcançar seus objetivos na temporada. O desempenho individual de Samuel Lino, Pedro, Gonzalo Plata e Arrascaeta foi fundamental para o triunfo, mas a atuação coletiva e a estratégia bem definida de Leonardo Jardim foram os pilares da vitória.

O Flamengo agora se prepara para os próximos desafios, buscando manter o ritmo e a consistência para se consolidar como um dos principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Atlético Mineiro serviu como um alerta para os demais adversários, mostrando que o Flamengo está determinado a lutar até o fim pelo campeonato. É importante lembrar que o jogo de apostas é uma atividade restrita a maiores de 18 anos e deve ser praticada com responsabilidade

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