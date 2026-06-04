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Flamengo esclarece responsabilidade por jogadores durante a Copa do Mundo 2026

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Flamengo esclarece responsabilidade por jogadores durante a Copa do Mundo 2026
FlamengoCopa Do Mundo 2026Arrascaeta
📆6/4/2026 12:37 AM
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Clube reitera que, durante o Mundial, atletas convocados são de responsabilidade exclusiva das seleções nacionais; Arrascaeta lesionado segue com o Uruguai.

O Clube de Regatas do Flamengo divulgou nota oficial para esclarecer a situação de seus jogadores durante a Copa do Mundo da FIFA 2026. No comunicado, o Rubro-Negro reforça que, enquanto estiverem integrados às respectivas seleções, os atletas ficam sob responsabilidade exclusiva das entidades nacionais, tanto em relação aos treinamentos quanto a tratamentos e decisões sobre utilização.

O clube enviou relatórios detalhados sobre as condições físicas de cada jogador às confederações antes da apresentação, e não mantém vínculo operacional durante o período internacional. O restabelecimento do acompanhamento direto pelo Flamengo ocorrerá apenas após o retorno dos atletas ao Ninho do Urubu. A nota surgiu após a Associação Uruguaia de Futebol confirmar que o meia Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo e titular de Marcelo Bielsa, sofreu uma lesão mas permanecerá com a delegação celeste no torneio.

O clube também destacou que a medida vale para todos os convocados, brasileiros ou estrangeiros, e que a programação, protocolos e supervisão médica são de atribuição das comissões técnicas das seleções. Por fim, o Flamengo reiterou seu compromisso com a transparência e com a saúde de seus atletas, ressaltando que a decisão final sobre a participação de cada jogador no Mundial cabe integralmente às respectivas federações

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