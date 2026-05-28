Flamengo enfrentará Coritiba com elenco bem diferente da habitual

O Flamengo terá que lidar com pelo menos dez desfalques na partida contra o Coritiba, incluindo convocados para a Copa do Mundo, lesionados ou suspensos.

O Flamengo enfrentará o Coritiba na 18ª rodada do Brasileirão com um elenco bem diferente da habitual. O treinador Leonardo Jardim terá que lidar com pelo menos dez desfalques, incluindo convocados para a Copa do Mundo, lesionados ou suspensos.

O quarteto Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá se apresentou à seleção brasileira, enquanto Varela e De la Cruz se juntaram a Arrascaeta, que já havia viajado para o Uruguai após fraturar a clavícula direita. Além disso, Jorginho fraturou o dedão do pé direito e virou desfalque. O Flamengo terá apenas 13 jogadores de linha à disposição, além do trio de goleiros Rossi, Andrew e Dyogo Alves.

O ataque é o mais recheado de opções, com direito a presença de Pedro e Samuel Lino, dupla recorrentemente titular. O restante do time sofre com o cobertor curto, com apenas Evertton Araújo, Erick Pulgar e Saúl como opções para o meio-campo. Na defesa, apenas os zagueiros Léo Ortiz e Vitão, e os laterais Emerson Royal e Ayrton Lucas estarão à disposição.

Diante do Cusco, Jardim lançou a campo uma equipe bem mexida, com o objetivo de dar rodagem a jogadores que não apresentam o melhor ritmo de jogo mas serão exigidos no fim de semana. São os casos, principalmente, de Vitão, Saúl e Pulgar, que acabou de voltar após lesão no ombro direito. O Flamengo é vice-líder do Brasileiro, com 31 pontos, sete a menos que o Palmeiras, que tem um jogo a mais.

Após a partida contra o Coritiba, os jogadores que não foram convocados receberão mini-férias de quase três semanas. O plano da seleção para deixar todos os atletas no mesmo estágio físico até a Copa e a dificuldade em relação a Neymar são apenas alguns dos desafios que o Flamengo terá que superar.

O clube está em débito com a base e precisa aproveitar melhor os jovens, como os laterais Daniel Sales e Johnny e os meias Luiz Felipe e Guilherme Gomes, que já foram observados de perto pelo treinador Jardim. O Flamengo puxará cerca de seis jogadores do sub-20 para integrarem os treinos e o banco de reservas no fim de semana, incluindo Daniel Sales e Johnny, que já foram observados de perto pelo treinador Jardim.

O objetivo é trazer soluções para os problemas que o clube enfrenta, como as convocações e a lesão do Jorginho





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