Flamengo enfrenta Independiente Medellín na Libertadores: Carrascal é destaque na escalação

O Flamengo, atual campeão e na liderança do Grupo A, enfrentará o Independiente Medellín, às 21h30 de hoje, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Carrascal é a principal novidade na escalação de Leonardo Jardim, suspenso por ter sido expulso contra o Estudiantes. Após cumprir pena de quatro jogos no Brasileirão, o meia colombiano assume o posto de Arrascaeta, desfalque com uma fratura na clavícula direita.

O Flamengo enfrentará o Independiente Medellín, às 21h30 de hoje, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores , com uma escalação bastante modificada. Carrascal é a principal novidade na escalação de Leonardo Jardim , suspenso por ter sido expulso contra o Estudiantes.

Após cumprir pena de quatro jogos no Brasileirão, o meia colombiano assume o posto de Arrascaeta, desfalque com uma fratura na clavícula direita. À frente de Carrascal, o ataque estará modificado, com Pedro entre os reservas, e Bruno Henrique e Luiz Araújo como titulares. Emerson Royal e Danilo voltam a receber oportunidades no onze inicial na Libertadores. O lateral-direito e o zagueiro foram titulares nas três partidas anteriores da fase de grupos.

Escalação: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique





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