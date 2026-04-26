Flamengo enfrenta Atlético-MG na Arena MRV com histórico favorável e retorno de Plata ao palco da glória

O Flamengo visita o Atlético-MG na Arena MRV pela 13ª rodada do Brasileirão 2026, com um histórico recente de invencibilidade em Belo Horizonte e o retorno de Gonzalo Plata ao estádio onde conquistou a Copa do Brasil em 2024.

O confronto entre Flamengo e Atlético-MG, marcado para este domingo (26) às 20h30 (horário de Brasília) na Arena MRV, representa um novo capítulo na rivalidade entre os dois clubes, válido pela 13ª rodada do Brasileirão 2026 .

A partida carrega consigo um histórico recente favorável ao Flamengo, que ostenta uma invencibilidade em solo mineiro desde 2022. Nos últimos cinco embates disputados em Belo Horizonte, o Rubro-Negro carioca demonstrou superioridade, conquistando quatro vitórias e um empate. A memória recente é particularmente marcante para os torcedores flamenguistas, pois foi na própria Arena MRV que o time conquistou a Copa do Brasil em 2024, um triunfo que marcou o início da era vitoriosa sob o comando técnico de Filipe Luís.

Aquele título foi apenas o prenúncio de uma sequência de conquistas, com o Flamengo adicionando ao seu currículo o Campeonato Carioca, a Supercopa Rei, o Brasileirão e a Libertadores em 2025, consolidando um período de domínio no cenário nacional e continental. Um dos aspectos mais interessantes deste confronto reside no retorno de Gonzalo Plata ao palco onde viveu um dos momentos mais gloriosos de sua carreira.

Foi na Arena MRV, vestindo a camisa do Atlético-MG, que o equatoriano se consagrou como herói ao marcar o gol decisivo na final da Copa do Brasil de 2024. No entanto, a trajetória de Plata no Flamengo tem sido marcada por altos e baixos. Após enfrentar alguns problemas extracampo, o jogador tem buscado recuperar sua forma e o apoio da torcida.

A chegada do técnico Leonardo Jardim parece ter lhe proporcionado uma nova oportunidade, com Plata ganhando espaço e minutos em campo nos últimos jogos. Sob o comando do treinador português, o equatoriano iniciou três partidas como titular e participou de um total de oito jogos, demonstrando uma crescente adaptação e confiança.

A possibilidade de atuar novamente na Arena MRV, o local onde alcançou o ápice de sua carreira, pode servir como um incentivo adicional para Plata se reerguer e mostrar seu valor com a camisa do Flamengo. A carga emocional de retornar ao cenário de sua consagração pode ser um fator determinante para o seu desempenho. A final da Copa do Brasil de 2024, disputada na Arena MRV, foi um confronto emocionante e estratégico.

O Flamengo chegou ao segundo jogo da final com uma vantagem de dois gols, construída na vitória por 3 a 1 no Maracanã, com gols de Arrascaeta e dois de Gabigol. O Atlético-MG, pressionado pela necessidade de reverter o resultado, partiu com tudo em busca do gol, mas o Flamengo se manteve firme na defesa e soube conter os ataques adversários.

A partida caminhava para o fim, com o placar inalterado, quando Gonzalo Plata, em uma jogada inspirada, marcou um golaço de cavadinha que selou a vitória do Flamengo e garantiu o seu quinto título da Copa do Brasil. Aquele gol, além de representar a conquista de um título importante, marcou a história do clube e consagrou Plata como um ídolo da torcida do Atlético-MG.

Agora, o equatoriano terá a oportunidade de reviver as emoções daquela noite, mas desta vez vestindo a camisa do Flamengo, em busca de uma nova vitória e da redenção pessoal. A partida promete ser um duelo de emoções, com dois times em busca de pontos importantes no Brasileirão e com um jogador que busca reencontrar o caminho das vitórias no palco que o consagrou





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