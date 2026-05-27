Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Flamengo encerra a fase de grupos da Libertadores de forma invicta

Esportes News

Flamengo encerra a fase de grupos da Libertadores de forma invicta
FlamengoCuscoLibertadores
📆5/27/2026 9:50 AM
📰exame
72 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 49% · Publisher: 63%

O Flamengo venceu o Cusco por 3 a 0 e encerrou a fase de grupos da Libertadores de forma invicta. O time carioca definiu o placar no segundo tempo com dois gols de Bruno Henrique e um de Lucas Paquetá.

O Flamengo venceu o Cusco por 3 a 0 nesta terça-feira, 26, no Maracanã, encerrando a fase de grupos da Libertadores de forma invicta. O time carioca definiu o placar no segundo tempo com dois gols de Bruno Henrique e um de Lucas Paquetá , de pênalti.

Com o resultado, o Rubro-Negro terminou o Grupo A com 16 pontos e segue na disputa pela melhor campanha geral da competição continental. O time comandado por Leonardo Jardim encerrou a primeira fase sem derrotas e agora aguarda os resultados dos argentinos Independiente Rivadavia e Rosario Central para saber se avançará também com a melhor campanha geral do torneio. O Independiente Rivadavia soma 13 pontos no Grupo C e encara o Bolívar fora de casa.

Já o Rosario Central, também com 13, recebe o Independiente del Valle. Apesar do domínio desde os primeiros minutos, o Flamengo encontrou dificuldades para transformar o volume ofensivo em vantagem no placar. O time criou chances claras ainda no primeiro tempo, mas parou na defesa peruana e na falta de precisão nas finalizações. Aos sete minutos, Nicolás de la Cruz teve chute salvo em cima da linha por Carlos Gamarra.

Pouco depois, Evertton Araújo acertou a trave em finalização de fora da área. No segundo tempo, Emerson Royal também desperdiçou boa oportunidade ao parar em defesa do goleiro Andy Vidal. O Flamengo só conseguiu abrir o placar aos 35 minutos da etapa final. Bruno Henrique aproveitou espaço na área e marcou o primeiro gol rubro-negro no Maracanã.

Quatro minutos depois, o atacante voltou a aparecer para ampliar e encaminhar a vitória carioca. Já nos acréscimos, Lucas Paquetá converteu cobrança de pênalti e fechou o placar em 3 a 0

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

exame /  🏆 18. in BR

Flamengo Cusco Libertadores Bruno Henrique Lucas Paquetá

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flamengo x Cusco: onde assistir e escalações pela LibertadoresFlamengo x Cusco: onde assistir e escalações pela LibertadoresFlamengo e Cusco FC se enfrentam nesta terça-feira (26), no Maracanã, pela sexta rodada do Grupo A da Libertadores
Read more »

Flamengo encara o Cusco buscando a história na LibertadoresFlamengo encara o Cusco buscando a história na LibertadoresO Flamengo enfrenta o Cusco nesta terça-feira (26), no Maracanã, pela sexta rodada do Grupo A da Copa Libertadores, buscando fazer história
Read more »

Flamengo x Cusco: onde assistir ao vivo ao jogo da LibertadoresFlamengo x Cusco: onde assistir ao vivo ao jogo da LibertadoresVeja horário da partida e prováveis escalações dos times
Read more »

Flamengo vence Cusco por 3 a 0 na Libertadores com dois gols de Bruno HenriqueFlamengo vence Cusco por 3 a 0 na Libertadores com dois gols de Bruno HenriqueO Flamengo venceu o Cusco por 3 a 0 no Maracanã pela última rodada do Grupo A da Libertadores. Bruno Henrique marcou dois gols e Lucas Paquetá fechou o placar de pênalti. O time já estava classificado como líder e terminou a fase de grupos com 16 pontos. Agora, o Rubro-Negro volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Coritiba no sábado.
Read more »



Render Time: 2026-05-27 12:50:21