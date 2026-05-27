Flamengo encerra a fase de grupos da Libertadores de forma invicta

O Flamengo venceu o Cusco por 3 a 0 e encerrou a fase de grupos da Libertadores de forma invicta. O time carioca definiu o placar no segundo tempo com dois gols de Bruno Henrique e um de Lucas Paquetá.

O Flamengo venceu o Cusco por 3 a 0 nesta terça-feira, 26, no Maracanã, encerrando a fase de grupos da Libertadores de forma invicta. O time carioca definiu o placar no segundo tempo com dois gols de Bruno Henrique e um de Lucas Paquetá , de pênalti.

Com o resultado, o Rubro-Negro terminou o Grupo A com 16 pontos e segue na disputa pela melhor campanha geral da competição continental. O time comandado por Leonardo Jardim encerrou a primeira fase sem derrotas e agora aguarda os resultados dos argentinos Independiente Rivadavia e Rosario Central para saber se avançará também com a melhor campanha geral do torneio. O Independiente Rivadavia soma 13 pontos no Grupo C e encara o Bolívar fora de casa.

Já o Rosario Central, também com 13, recebe o Independiente del Valle. Apesar do domínio desde os primeiros minutos, o Flamengo encontrou dificuldades para transformar o volume ofensivo em vantagem no placar. O time criou chances claras ainda no primeiro tempo, mas parou na defesa peruana e na falta de precisão nas finalizações. Aos sete minutos, Nicolás de la Cruz teve chute salvo em cima da linha por Carlos Gamarra.

Pouco depois, Evertton Araújo acertou a trave em finalização de fora da área. No segundo tempo, Emerson Royal também desperdiçou boa oportunidade ao parar em defesa do goleiro Andy Vidal. O Flamengo só conseguiu abrir o placar aos 35 minutos da etapa final. Bruno Henrique aproveitou espaço na área e marcou o primeiro gol rubro-negro no Maracanã.

Quatro minutos depois, o atacante voltou a aparecer para ampliar e encaminhar a vitória carioca. Já nos acréscimos, Lucas Paquetá converteu cobrança de pênalti e fechou o placar em 3 a 0





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