Flamengo Empata com Athletico-PR na Arena da Baixada e Perde Chance de Encostar no Líder

Em duelo válido pela 16ª rodada do Brasileirão, Rubro-Negro e Furacão ficaram no 1 a 1, mantendo o Flamengo na vice-liderança da competição.

O confronto entre Flamengo e Athletico-PR, realizado no último domingo na Arena da Baixada, proporcionou aos torcedores um duelo repleto de emoções e reviravoltas típicas do futebol brasileiro.

Em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes ficaram no empate em 1 a 1, um resultado que deixou um gosto amargo para o time carioca. O Rubro-Negro entrou em campo com a missão clara de somar três pontos para reduzir a distância em relação ao Palmeiras, que lidera a competição de forma isolada.

No entanto, a realidade do jogo mostrou que conquistar a vitória em Curitiba nunca é uma tarefa simples, especialmente com o apoio massivo da torcida local, que transformou a Arena em um caldeirão desde os primeiros minutos de bola rolando. A incapacidade de converter a superioridade técnica em gols durante boa parte da partida custou caro ao time do Rio de Janeiro, que desperdiçou a chance de encostar no topo da tabela.

Desde o apito inicial, o Athletico-PR demonstrou superioridade tática e intensidade, conseguindo ditar o ritmo da partida através de passes rápidos e pressão na saída de bola. A pressão surtiu efeito logo aos dez minutos do primeiro tempo, quando Benavídez encontrou Mendoza dentro da área. O atacante finalizou com precisão, contando com um desvio azarado na defesa e uma falha técnica do goleiro Rossi, que não conseguiu evitar a bola no fundo das redes.

Após o gol, o Flamengo tentou reagir e organizar suas linhas, mas encontrou dificuldades para penetrar a defesa do Furacão. Samuel Lino e Carrascal tentaram criar jogadas, e Danilo chegou a finalizar de cabeça, mas a bola passou longe do alvo. O time da casa continuou perigoso, com Arthur Dias ameaçando a meta rubro-negra, enquanto Lucas Paquetá, em uma jogada bem trabalhada, perdeu a oportunidade de finalizar ou cruzar, permitindo que a bola saísse em tiro de meta.

Léo Pereira também arriscou de longe em uma cobrança de falta, mas não conseguiu acertar o alvo. No segundo tempo, a intensidade do jogo subiu ainda mais, transformando a partida em um verdadeiro teste para os goleiros e para a trave. O Athletico-PR voltou com tudo para tentar ampliar a vantagem, colocando Rossi sob pressão constante. O goleiro do Flamengo tornou-se peça fundamental na manutenção do placar, realizando defesas cruciais, como a que parou a cabeçada de Aguirre.

O momento de maior tensão ocorreu em uma sequência frenética liderada por Viveros, que driblou a defesa, passou por Léo Pereira e, em um único lance, quase marcou três vezes. Rossi operou milagres nas duas primeiras tentativas, e na terceira a bola explodiu no travessão. Não satisfeito, o time da casa ainda viu Felipinho carimbar a trave em um chute de longa distância, evidenciando a falta de sorte do Furacão na hora da definição.

O Flamengo, por sua vez, via suas chances serem desperdiçadas, como ocorreu com Pedro, que não conseguiu completar um cruzamento preciso de Alex Sandro. A reação definitiva do Flamengo veio na reta final, fruto de substituições estratégicas que trouxeram Bruno Henrique e Everton Cebolinha para o jogo, injetando nova energia no setor ofensivo. Aos 39 minutos, a persistência carioca foi finalmente recompensada.

Léo Pereira lançou a bola para Bruno Henrique, que, com a visão de jogo característica, serviu Pedro dentro da área. O centroavante, com a frieza habitual, converteu a chance e deixou a partida empatada, salvando a equipe de uma derrota dolorosa.

A euforia do gol foi temperada por um momento de tensão, quando Danilo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, forçando o técnico a realizar mudanças emergenciais com as entradas de Vitão e Ayrton Lucas para recompor a defesa. Com o resultado, o Flamengo permanece na segunda posição com 31 pontos, mantendo cinco de desvantagem para o líder Verdão.

Agora, o foco se volta integralmente para a Copa Libertadores, onde enfrentarão o Estudiantes no Maracanã, buscando consolidar sua classificação na fase de grupos





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