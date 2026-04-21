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Flamengo em ascensão sob comando de Jardim enquanto Botafogo e crise dos técnicos movimentam o futebol

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Flamengo em ascensão sob comando de Jardim enquanto Botafogo e crise dos técnicos movimentam o futebol
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📆4/21/2026 3:58 AM
📰Mundo ESPN
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O Flamengo vive fase positiva com o trabalho de Jardim e a valorização de Paquetá, enquanto o Botafogo lida com punição da Fifa e o futebol brasileiro enfrenta instabilidade com a rotatividade excessiva de treinadores.

O panorama atual do futebol brasileiro está repleto de movimentações intensas que misturam desempenho esportivo, desafios administrativos e polêmicas nos bastidores. No centro das atenções, o Flamengo vive um momento de clara ascensão sob o comando de Jardim. Analistas como Fábio Santos destacam que a equipe recuperou uma identidade vencedora, fundamentada na volta ao alto nível de peças chave como Arrascaeta e na reabilitação técnica de Samuel Lino e Pedro.

A estrutura montada no meio-campo tem permitido que o Rubro-Negro entre em um modo de jogo quase automático, tornando-se uma força difícil de ser contida por qualquer adversário. Além disso, o nome de Lucas Paquetá ganhou força nos debates sobre a Seleção Brasileira. A versatilidade do atleta, capaz de atuar em diversas faixas do campo, o coloca como um forte candidato para integrar o meio-campo nacional sob o comando de Ancelotti, competindo diretamente com outros nomes de peso pela titularidade ou por uma vaga no elenco principal, reafirmando que o futebol praticado no Brasil segue sendo uma vitrine fundamental para o cenário internacional. Enquanto o Flamengo celebra seu momento, o Botafogo enfrenta uma crise institucional grave. O clube alvinegro foi punido com um transfer ban pela Fifa devido a pendências financeiras com uma equipe búlgara, o que inviabiliza o registro de novos reforços pelas próximas três janelas de transferências. Esta notícia impacta diretamente o planejamento do clube, que agora precisa encontrar soluções jurídicas e financeiras urgentes para contornar o entrave. Paralelamente, o ambiente dos treinadores no Brasil é alvo de duras críticas por parte da imprensa estrangeira. Um jornal espanhol classificou o Brasileirão como o inferno dos técnicos, citando os constantes desligamentos de profissionais como Filipe Luís, Tite e Diniz como prova da instabilidade que assola a profissão no país, onde a paciência parece ser um recurso escasso. O clima de tensão se estende para outros clubes, como é o caso do São Paulo. Membros de torcidas organizadas estiveram presentes no centro de treinamento para cobrar explicações do presidente e exigir mudanças imediatas na comissão técnica antes mesmo da chegada de Roger Machado. Em paralelo, o futebol mundial também observa atritos dentro de campo, como o embate entre Erling Haaland e o zagueiro brasileiro Magalhães na Europa, gerando debates sobre indisciplina e fair play. Em Goiânia, o cenário policial também atingiu o esporte, com o ex-presidente do Vila Nova sendo detido e posteriormente liberado por medidas cautelares que o impedem de frequentar estádios. Esses episódios isolados e conectados refletem um momento de transição e pressão intensa no ecossistema do futebol, exigindo das gestões um profissionalismo cada vez maior para lidar com cobranças de torcedores, exigências da Fifa e a busca incessante por resultados esportivos sustentáveis

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