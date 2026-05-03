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Flamengo e Vasco adotam estratégias distintas no Brasileirão enquanto Shakira encanta Copacabana

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Flamengo e Vasco adotam estratégias distintas no Brasileirão enquanto Shakira encanta Copacabana
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📆5/3/2026 6:23 AM
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Enquanto Flamengo e Vasco ajustam suas estratégias no Campeonato Brasileiro, Shakira realiza um espetáculo histórico na Praia de Copacabana. No futebol, o Botafogo sofre com derrota e investigação policial na Vila Sarapuí.

Em meio à maratona do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco adotam estratégias distintas para lidar com a demanda de jogos. Enquanto o Flamengo , com mais desfalques devido a lesões e compromissos internacionais, prioriza o bicampeonato e rota o elenco para manter o ritmo, o Vasco , com um elenco mais completo, busca escapar do fantasma do rebaixamento, mesmo com performances irregulares.

A tática de rodízio é comum entre os dois times, mas os objetivos são diferentes: o Flamengo foca na conquista, enquanto o Vasco luta pela permanência na elite do futebol nacional. Em outro cenário, a colombiana Shakira encanta o público brasileiro com um megashow na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Com um espetáculo repleto de drones, convidados especiais como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo, e desabafos em português, a artista atraiu cerca de 2 milhões de pessoas para as areias da praia. A apresentação, que contou com uma produção grandiosa, reforçou o título de 'deusa do pop latino' atribuído à cantora por seus fãs, que compareceram com fantasias carnavalescas para celebrar o evento.

A previsão do tempo para a região de Miami Gardens, onde fica o Circuito Internacional de Miami, indica temperaturas de até 27°C, enquanto o show de Shakira aqueceu o clima no Brasil. No futebol, o Botafogo sofre com a perda da invencibilidade após uma derrota para o Remo, que virou o placar e deixou o estádio Nilton Santos vaiado.

O técnico Franclim admitiu a possibilidade de o jogador Barboza deixar o clube, mas planeja sua volta para o jogo contra o Racing. Em outro contexto, uma operação conjunta das polícias Civil e Militar na Vila Sarapuí, em Duque de Caxias, resultou na apreensão de oito veículos e na condução de um agente à 59ª DP. O caso ainda está em investigação, mas reforça a vigilância nas regiões metropolitanas

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