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Flamengo e Palmeiras enfrentam situações difíceis na temporada

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Flamengo e Palmeiras enfrentam situações difíceis na temporada
FlamengoPalmeirasAbel Ferreira
📆5/22/2026 12:19 PM
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As equipes enfrentam desafios na temporada, com a pressão sobre os treinadores e a diretoria aumentando a cada partida.

O Flamengo e o Palmeiras enfrentam situações difíceis na temporada. Enquanto o Alviverde busca se reestruturar na Libertadores , o Rubro Negro tenta recuperar a forma após ser eliminado na Copa do Brasil.

A derrota do Palmeiras para o Cerro Porteño e a eliminação do Flamengo para o Vitória agravam a crítica a Abel Ferreira e a diretoria do Palmeiras. A principal torcida organizada da equipe já pediu a demissão do treinador, que chegou ao clube em 2020. O Flamengo reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Estudiantes por 1 a 0, no Maracanã, mas ainda sente o amargor de não ter visto uma boa atuação coletiva jogando em casa.

A temporada é um desafio para ambas as equipes, que precisam se reestruturar e encontrar a forma para continuar competindo de forma eficaz. A pressão sobre Abel Ferreira e a diretoria do Palmeiras aumenta a cada partida, e a situação não parece mudar de forma significativa. O Flamengo também precisa se reestruturar e encontrar a forma para continuar competindo de forma eficaz, após a eliminação na Copa do Brasil.

A temporada é um desafio para ambas as equipes, e a pressão sobre os treinadores e a diretoria aumenta a cada partida

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