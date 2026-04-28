Flamengo e Estudiantes se enfrentam em duelo decisivo pela liderança do Grupo A da Libertadores

O Flamengo, líder do Grupo A da Copa Libertadores com seis pontos, viaja a La Plata para enfrentar o Estudiantes, vice-líder com quatro pontos, em um confronto decisivo pela liderança da chave. O jogo marca o reencontro entre os dois times desde as quartas de final da Libertadores 2025, quando o Flamengo venceu nos pênaltis. O time carioca chega em alta, com sete vitórias consecutivas, enquanto o Estudiantes busca surpreender em casa com seu estilo defensivo e transições rápidas.

O Flamengo desembarca em La Plata nesta quarta-feira, 29 de abril de 2026, carregando o embalo de sete vitórias consecutivas e o status de melhor time do Grupo A da Copa Libertadores .

O clube carioca lidera a chave com seis pontos e aproveitamento de 100%, enquanto o Estudiantes, seu adversário, aparece em segundo lugar com quatro pontos. Este duelo é crucial não apenas pela liderança do grupo, mas também pelo reencontro entre os dois clubes desde as dramáticas quartas de final da Libertadores 2025, quando o Flamengo venceu nos pênaltis após um empate no agregado.

O time de Leonardo Jardim chega em alta, com uma sequência impressionante que inclui uma vitória por 4 a 0 sobre o Atlético-MG no Brasileirão e uma goleada por 4 a 1 sobre o Independiente Medellín na Libertadores. O Flamengo é o único time do grupo que ainda não sofreu gols, com seis marcados e nenhum sofrido, demonstrando um domínio absoluto na competição.

No entanto, o Estudiantes, sob o comando de Alexander Medina, vem mostrando um perfil tático diferente, com uma defesa compacta e transições rápidas que já renderam duas vitórias e dois empates em 11 partidas na temporada. Na Libertadores, o time argentino empatou com o Independiente Medellín e venceu o Cusco, provando que pode ser um adversário difícil em casa.

Um dado interessante é que, nas quartas de final de 2025, o Estudiantes registrou uma média de 11 finalizações por partida contra apenas 8,5 do Flamengo, mesmo com apenas 39,5% de posse de bola. Isso demonstra a eficácia do modelo de jogo de Medina, que explora as transições ofensivas mesmo com menos posse.

O Flamengo, por sua vez, tem se destacado não apenas na Libertadores, mas também no Brasileirão, onde ocupa a vice-liderança com 26 pontos, apenas seis atrás do Palmeiras, que tem uma partida a mais. Pedro, com 13 gols na temporada, é o artilheiro do time, seguido por Paquetá e Arrascaeta. A equipe também conta com a recuperação de Samuel Lino e a adaptação de Gonzalo Plata, que ampliam as opções ofensivas de Jardim.

O técnico português tem variado entre a pressão alta e o bloco médio, dependendo do adversário, e contra times que recuam, Pedro e De La Cruz têm sido decisivos. O Estudiantes, por outro lado, sabe que precisa repetir a atuação defensiva das quartas de 2025 para ter chances de vencer. O time argentino tem o apoio de uma torcida que já esgotou os ingressos e que pode ser um fator decisivo no jogo.

Em quatro dos últimos oito jogos em casa no Campeonato Argentino, o Estudiantes não cedeu gols, mostrando sua solidez defensiva. O Flamengo, no entanto, ainda não foi testado de verdade fora de casa na Libertadores 2026, e este jogo pode ser um bom termômetro para avaliar sua capacidade de manter o ritmo alto em condições adversas. Historicamente, os dois times já se enfrentaram dez vezes, com vantagem para o Flamengo.

O capítulo mais recente e intenso foi nas quartas de final da Libertadores 2025, quando o Flamengo venceu nos pênaltis após um empate no agregado. O goleiro Agustín Rossi foi o herói daquela partida, defendendo duas cobranças decisivas. Mesmo eliminado, o Estudiantes provou que pode ser um adversário difícil, fechando os espaços e produzindo em transição com muito pouco.

Agora, os dois times se reencontram em La Plata, com o Flamengo buscando consolidar sua liderança e o Estudiantes tentando surpreender o campeão continental. O jogo promete ser emocionante, com dois estilos de jogo distintos e uma torcida fervorosa pronta para apoiar seu time





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