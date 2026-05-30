Flamengo domina, vence Coritiba por 3 a 0 e consolida segunda posição no Brasileirão

Com gols de Samuel Lino, duas vezes, e Pedro, o Flamengo superou desfalques, contou com expulsão de Pedro Rocha e derrotou o Coritiba por 3 a 0 no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória mantém o Rubro-Negro na segunda colocação, com 34 pontos, a quatro do líder Palmeiras.

O Flamengo superou os desfalques e venceu o Coritiba por 3 a 0 neste sábado, 30, no Maracanã, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro .

O Rubro-Negro dominou completamente o confronto do início ao fim e ainda contou com a expulsão de Pedro Rocha, do Coritiba, no primeiro tempo. Samuel Lino balançou a rede duas vezes e Pedro completou o marcador, garantindo os três pontos. Com o resultado, o Flamengo chegou a 34 pontos, mantendo a segunda posição na tabela. O líder Palmeiras segue com 38 pontos.

O próximo compromisso do Flamengo será apenas em julho, contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo começou de forma truncada, com o Coritiba até se apresentando mais no campo de ataque.

No entanto, aos 11 minutos, o Coxa errou na saída de bola, Pedro recuperou e, de letra, tocou para Samuel Lino abrir o placar. Pouco depois, Léo Ortiz sentiu um problema na coxa direita e foi substituído por João Victor. Com a vantagem no marcador, o Flamengo aumentou o ritmo e pressionou. Pedro, Samuel Lino e Luiz Araújo exigiram defesas do goleiro Pedro Rangel.

Aos 31 minutos, Pedro Rocha deu uma solada na canela de Vitão, recebeu cartão amarele e, após revisão do VAR, foi expulso. Mesmo com um a mais, o Flamengo manteve o controle da partida e criou algumas chances claras no primeiro tempo, mas sem conseguir ampliar. Luiz Araújo teve uma boa oportunidade no último lance da etapa inicial, mas não conseguiu marcar. No segundo tempo, o cenário se manteve, com amplo domínio dos donos da casa.

Pedro quase anotou um gol após um cruzamento de Emerson Royal, masPedro Rangel fez uma defesa espetacular. Samuel Lino também tentou, mandando por cima. O Coritiba conseguiu chegar com perigo através de Thiago Santos, que parou nas mãos de Rossi. Em seguida, Samuel Lino bateu cruzado e Pedro completou para as redes, aos 15 minutos da etapa final, fazendo 2 a 0.

Dez minutos depois, Samuel Lino arriscou de fora da área, a bola desviou em um defensor e enganou o goleiro, fechando o placar em 3 a 0. Nos minutos finais, o técnico Leonardo Jardim promoveu as entradas de Everton Cebolinha e Saúl nos lugares de Samuel Lino e Pulgar. Antes do apito final, Joshua e Wallace Yan ainda substituíram Luiz Araújo e Pedro.

Os gols ocorreram nos seguintes momentos: Samuel Lino, aos 11 minutos do primeiro tempo; Pedro, aos 15 minutos do segundo tempo; e Samuel Lino, aos 25 minutos do segundo tempo. Substituições feitas pelo Flamengo: João Victor por Léo Ortiz (lesão), Saúl por Pulgar, Everton Cebolinha por Samuel Lino, Joshua por Luiz Araújo e Wallace Yan por Pedro. O goleiro titular foi Rossi, com Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas na defesa.

O meio-campo contou com Pulgar, Everton Araújo e Luiz Araújo. O ataque foi formado por Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Pelo Coritiba, o goleiro Pedro Rangel teve grande atuação. A defesa foi composta por JP Chermont, Tiago Cóser, Bruno Melo e Jacy, com entradas de Lucas Taverna e Vini Paulista.

O meio-campo teve Thiago Santos, Sebastián Gómez e Wallisson, além de Lavega no ataque, com Josué, Gustavo, Breno Lopes e Felipe Jonathan como opções. A expulsão de Pedro Rocha foi o fato que complicou ainda mais a vida do Coritiba, que não conseguiu reagir após ficar com um jogador a menos. A lesão de Léo Ortiz, que saiu ainda no primeiro tempo, é uma preocupação para o Flamengo, que terá uma pausa no calendário até o início de julho.

O time já se prepara para uma sequência decisiva da temporada, com a Copa do Brasil e o próprio Brasileirão. Informações extraoficiais indicam que o Besiktas, da Turquia, está interessado no goleiro Rossi e pode oferecer cerca de 30 milhões de reais pela contratação. O atleta tem sido um dos destaques da equipe nesta temporada.

Em outro assunto editorial, o jornal O Dia informa aos leitores que, por enquanto, não é possível realizar a entrega física do periódico em alguns endereços, mas permanece disponível o plano de acesso digital





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