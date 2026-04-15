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Flamengo Dispara Como Gigante Financeiro: Clube Brasileiro Lidera o Ranking Fora da Europa

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Flamengo Dispara Como Gigante Financeiro: Clube Brasileiro Lidera o Ranking Fora da Europa
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📆4/15/2026 12:27 PM
📰jornalodia
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Análise detalhada do demonstrativo financeiro de 2025 revela que o Flamengo não só se consolida como o clube mais rico das Américas, mas também alcança um faturamento expressivo que o posiciona entre os maiores do mundo fora do continente europeu, impulsionado por conquistas, direitos de transmissão e comercialização.

O Clube de Regatas do Flamengo , uma potência inquestionável no cenário esportivo brasileiro e sul-americano, solidificou sua posição como o gigante financeiro do futebol fora do continente europeu. A recente divulgação de seu demonstrativo financeiro referente ao ano de 2025 revelou números impressionantes que confirmam uma tendência cada vez mais clara no futebol global: a ascensão econômica de clubes fora das ligas tradicionais da Europa.

Com receitas operacionais alcançando a marca notável de US$ 286 milhões em 2025, o Mengão se estabeleceu de forma incontestável como o time de futebol mais rico do planeta, excluindo as potências europeias. O ano de 2025 foi particularmente vitorioso para o clube em termos esportivos, e essas conquistas se refletiram diretamente em seus cofres. A conquista da Copa Libertadores da América em 2025, um feito de grande prestígio, impulsionou significativamente os ganhos provenientes de direitos de transmissão e premiações, componentes cruciais na receita de qualquer clube de ponta. Além do sucesso em campo, o Flamengo soube capitalizar suas oportunidades de mercado. A transferência estratégica de alguns de seus talentos para outros clubes, gerando receitas substanciais, e o forte desempenho de suas operações comerciais, que incluem patrocínios, licenciamento e outras fontes de receita, contribuíram para que o clube alcançasse pela primeira vez a expressiva marca de US$ 380 milhões em faturamento total. Esse montante representa um crescimento estrondoso de 65% em relação ao período anterior, demonstrando a capacidade do clube de se reinventar e maximizar suas fontes de renda. A superioridade do Flamengo no continente americano é inegável. Seus US$ 286 milhões em receitas operacionais superam qualquer outro clube das Américas. Para se ter uma perspectiva comparativa, o Inter Miami, que conta com os astros Lionel Messi e Luis Suárez e é o clube de maior faturamento na Major League Soccer (MLS) dos Estados Unidos, encerrou o ano de 2025 com uma receita estimada em US$ 215 milhões. Essa diferença substancial evidencia o salto qualitativo que o Flamengo deu em sua gestão financeira. Ao converter seus ganhos para o euro, o Flamengo atingiu um faturamento de € 242,8 milhões. Segundo o respeitado portal especializado 'Deloitte Money League', este valor posicionaria o clube brasileiro em um patamar competitivo ao lado de gigantes europeus como o Benfica de Portugal, que faturou € 283,4 milhões, e o West Ham da Inglaterra, com € 276 milhões. Embora ainda haja uma distância para os clubes de elite do futebol europeu em termos absolutos, o Flamengo demonstrou uma capacidade impressionante de encurtar essa diferença e se firmar como uma força econômica global. Essa performance não apenas consolida o Flamengo como o clube mais rico das Américas, mas também o estabelece como o de maior faturamento fora da Europa, abrindo novos horizontes para o futebol sul-americano no cenário financeiro mundial

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Flamengo Futebol Finanças Receita Américas

 

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