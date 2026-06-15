Flamengo critica postura da Seleção Uruguaia sobre lesão de Arrascaeta

O presidente do Flamengo, Bap, criticou a postura da Seleção Uruguaia sobre a lesão do jogador Giorgian De Arrascaeta. O técnico Marcelo Bielsa, comandante da seleção, foi acusado de ter ignorado as recomendações enviadas e antecipado a volta do atleta aos treinos. A seleção ainda não pode contar com Arrascaeta, e a expectativa é que ele esteja disponível no último jogo da fase de grupos, contra a Espanha.

O presidente do Flamengo , Bap, criticou a postura da Seleção Uruguaia sobre a lesão do jogador Giorgian De Arrascaeta. Em entrevista ao Charla Podcast, Bap afirmou que Marcelo Bielsa , comandante da seleção, ignorou as recomendações enviadas e antecipou a volta do atleta aos treinos.

Segundo Bap, a equipe médica da seleção concordou com o programa de recuperação de Arrascaeta, que previa que ele não voltaria a campo antes de 15 dias. No entanto, o técnico Bielsa forçou a mão e o atleta se contundiu durante o jogo contra a Arábia Saudita. A seleção ainda não pode contar com Arrascaeta, e a expectativa é que ele esteja disponível no último jogo da fase de grupos, contra a Espanha.

O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, comentou sobre a lesão de Arrascaeta na coletiva de imprensa, afirmando que todo o processo de recuperação foi acompanhado por um profissional que está com Arrascaeta em toda a carreira e no Flamengo. Bielsa também afirmou que tomaram todas as medidas para evitar a lesão, mas não foi possível evitar. O fisioterapeuta do Flamengo, Laniyan Neves, integra a delegação uruguaia no mundial, a pedido de Arrascaeta.

Diversos atletas falaram que o treinador Bielsa tem problemas de relacionamentos no elenco. Além disso, ele já chegou pressionado à seleção. O Flamengo emitiu uma nota oficial afirmando que a Seleção Uruguaia foi irresponsável no processo de recuperação de Arrascaeta. A nota diz que a seleção não cumpriu o protocolo proposto pelo clube e previamente acordado entre as partes.

O Departamento Médico do Flamengo enviou um documento com o cronograma de recuperação, a evolução das atividades e os protocolos que deveriam ser seguidos. Diferentemente do acordado, mais uma vez, esses protocolos não foram seguidos. O Flamengo também autorizou a integração do fisioterapeuta Laniyan Neves à comissão técnica da seleção uruguaia durante a Copa do Mundo Fifa 2026, a pedido de Arrascaeta.

A medida teve como objetivo oferecer suporte ao atleta neste período e preservar as melhores condições para seu retorno às atividades pelo clube na sequência da temporada. O Clube de Regatas do Flamengo deseja pronta recuperação ao camisa 10 e mantém a torcida para que ele alcance seus objetivos.

Por outro lado, espera que os protocolos previamente alinhados entre clube e seleção sejam respeitados em futuras situações envolvendo atletas sob contrato com o Flamengo





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