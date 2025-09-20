Flamengo consegue anular expulsão de Plata na Libertadores após reclamações sobre arbitragem

O Flamengo teve sucesso ao recorrer à CONMEBOL após o jogo contra o Estudiantes, revertendo a expulsão de Gonzalo Plata e garantindo sua participação no jogo de volta da Libertadores. O clube criticou a arbitragem de Andrés Rojas.

O Flamengo obteve sucesso em seu recurso à CONMEBOL após o jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes, garantindo que o atacante Gonzalo Plata esteja apto a jogar a partida de volta. A decisão, divulgada em um ofício da CONMEBOL na sexta-feira, revoga a punição de Plata, que havia sido expulso por dois cartões amarelos na partida anterior. O clube havia contestado a decisão do árbitro Andrés Rojas, alegando uma série de erros que prejudicaram a equipe.

A CONMEBOL, através de sua unidade disciplinar, confirmou a modificação da comunicação de medidas disciplinares referentes a Plata, confirmando que o jogador não está suspenso para o próximo jogo da Libertadores. A ação do clube carioca demonstra a importância da análise e contestação de decisões arbitrais, especialmente em competições de alto nível como a Libertadores. O Flamengo, em sua nota oficial, também criticou severamente a atuação de Rojas, descrevendo-a como um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano. \A controvérsia em torno da arbitragem no jogo entre Flamengo e Estudiantes ganhou grande repercussão, impulsionada pelas reclamações do clube brasileiro e pela análise da CONMEBOL. O lance que gerou a expulsão de Plata, no qual ele recebeu o segundo cartão amarelo após uma disputa de bola, foi considerado equivocado pela entidade, que divulgou o áudio da cabine do VAR. A análise da CONMEBOL revelou que o árbitro cometeu um erro, mas o VAR não poderia intervir, pois a situação não se enquadrava nos critérios de revisão da tecnologia. O Flamengo, em sua nota, argumentou que os erros da arbitragem foram um ataque direto à integridade da competição e que não poderiam ser tratados como simples falhas. A nota oficial do clube também incluiu uma lista de outras decisões arbitrais questionáveis, evidenciando a insatisfação com a condução do jogo. A ação do Flamengo em recorrer à CONMEBOL demonstra a busca por justiça e a proteção dos interesses do clube na competição continental. A decisão da CONMEBOL de revogar a suspensão de Plata ressalta a importância da análise de lances duvidosos e a aplicação correta das regras. \A decisão da CONMEBOL em reverter a expulsão de Plata e a reação do Flamengo demonstram a complexidade e a importância da arbitragem no futebol moderno. A tecnologia VAR, embora presente, tem suas limitações e não pode intervir em todas as situações. O Flamengo, ao contestar as decisões do árbitro, buscou proteger seus interesses e garantir que o jogador pudesse participar do jogo de volta. A situação também levanta questões sobre a qualidade da arbitragem e a necessidade de aprimoramento dos árbitros para evitar erros que possam impactar o resultado das partidas e a integridade da competição. O clube expressou sua crença na justiça da CONMEBOL e esperou uma revisão urgente da punição, o que, de fato, aconteceu. A expectativa agora é em relação ao jogo de volta, onde o Flamengo espera contar com Plata em campo para buscar a classificação para a próxima fase da Libertadores. A postura do clube em relação à arbitragem, e a subsequente decisão da CONMEBOL, são sinais da importância de garantir a justiça e a integridade do esporte





