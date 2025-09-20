Flamengo consegue anular expulsão de Plata e terá atacante no jogo de volta da Libertadores

Após reclamações sobre arbitragem, o Flamengo obteve sucesso em recurso à Conmebol e terá Gonzalo Plata disponível para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A decisão do árbitro Andrés Rojas foi revista, e a punição ao jogador foi anulada.

O Flamengo obteve sucesso em sua apelação à Conmebol , conseguindo a anulação da expulsão de Gonzalo Plata no jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes. A decisão, que gerou intensa controvérsia e diversas reclamações por parte do clube brasileiro, foi revertida após a análise dos lances e o reconhecimento do erro do árbitro Andrés Rojas.

A Conmebol, por meio de comunicado oficial, informou que a punição aplicada ao atacante equatoriano foi retirada, permitindo que ele esteja disponível para o jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira, na Argentina. O clube carioca, insatisfeito com a arbitragem no jogo de ida, havia apresentado um recurso formal à entidade máxima do futebol sul-americano, detalhando os erros cometidos e solicitando a revisão da expulsão de Plata, considerada injusta. A rápida resposta da Conmebol demonstra a importância da análise minuciosa das decisões arbitrais e a busca por justiça em competições de alto nível. A atuação do árbitro Andrés Rojas, que foi alvo de críticas pesadas, cometeu um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano, deixando evidente uma condução tendenciosa. Em nota oficial, o Flamengo enumerou diversos erros que considerou graves durante a vitória por 2 a 1, e disse que Rojas cometeu um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano, deixando evidente uma condução tendenciosa. Além da expulsão de Plata, o Flamengo não conseguirá reverter nenhuma outra decisão relacionada à partida. A reportagem consultou o clube, que afirmou não ter mais embasamento jurídico restante. O reconhecimento do erro da Conmebol e a reversão da expulsão de Plata são vistas como uma vitória importante para o Flamengo, que agora terá o jogador à disposição para o confronto decisivo na Argentina. A equipe, que venceu o primeiro jogo por 2 a 1, busca garantir sua classificação para as semifinais da Libertadores e continuar na luta pelo título. A decisão de retirar a punição a Plata foi vista como uma correção necessária para garantir a integridade da competição e evitar que erros de arbitragem afetassem o resultado esportivo. A Conmebol publicou o áudio da cabine do VAR também nesta manhã, e reconheceu que a decisão de Rojas foi equivocada, mas que a equipe de vídeo não poderia interferir





