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Flamengo conquista melhor campanha da história na Libertadores e Jardim explica escalação de Andrew

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Flamengo conquista melhor campanha da história na Libertadores e Jardim explica escalação de Andrew
FlamengoLibertadoresJardim
📆5/27/2026 4:31 AM
📰jornalextra
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Com vitória de 3 a 0 sobre o Cusco no Maracanã, Flamengo supera campanha do time campeão invicto de 2022. Técnico Jardim analisa trajetória e justifica escolha por Andrew no meio-campo.

O Flamengo alcançou um marco histórico na noite desta quinta-feira ao vencer o Cusco por 3 a 0 no Maracanã, garantindo a melhor campanha de sua história na fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Com o resultado, o Rubro-negro superou a marca do time campeão invicto de 2022, que também havia iniciado a competição de forma arrasadora. O técnico Jardim fez um balanço positivo da trajetória e explicou a opção por Andrew no meio-campo, destacando a importância da rotação do elenco para manter o alto nível de desempenho. A partida começou com o Flamengo impondo seu ritmo desde os primeiros minutos. Aos 15 do primeiro tempo, Gabigol abriu o placar após bela jogada coletiva.

O Cusco tentou reagir, mas esbarrou na sólida defesa rubro-negra comandada por David Luiz. Aos 35 minutos, Arrascaeta ampliou com um chute de fora da área, deixando o Maracanã em festa. No segundo tempo, o Flamengo controlou as ações e, aos 25 minutos, Pedro fechou o placar em 3 a 0, após assistência de Everton Ribeiro. A torcida vibrou com a atuação consistente que garantiu a liderança isolada do grupo.

Após o jogo, Jardim concedeu entrevista coletiva e analisou a campanha do time.

"É um feito importante, mas ainda temos muito a percorrer. A Libertadores é uma competição de detalhes, e cada vitória nos dá confiança. A opção por Andrew foi tática: precisávamos de mais dinamismo no meio, e ele correspondeu com entrega e qualidade", explicou o treinador. Ele também elogiou a postura do elenco diante de um adversário que buscava surpreender.

Com esse resultado, o Flamengo chega a 15 pontos em cinco jogos, com aproveitamento de 100% na fase de grupos, algo que o clube não alcançava desde 2022. A expectativa agora é manter o ritmo nas oitavas de final, onde o time buscará o tricampeonato da América

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