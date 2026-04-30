Flamengo confirma fratura na clavícula de Arrascaeta; meia corre risco de perder a Copa do Mundo

O Flamengo anunciou que o meia Giorgian de Arrascaeta sofreu uma fratura na clavícula direita durante o jogo contra o Estudiantes pela Libertadores. A lesão coloca em risco sua participação na Copa do Mundo, que começa em 43 dias. O jogador foi substituído no primeiro tempo e encaminhado para exames, que confirmaram a fratura. A recuperação pode levar de 8 a 12 semanas, o que torna sua presença no Mundial incerta.

O Flamengo confirmou na noite desta quarta-feira (29) que o meia Giorgian de Arrascaeta sofreu uma fratura na clavícula direita durante o empate com o Estudiantes pela Libertadores .

O jogador, titular da seleção uruguaia, foi substituído no primeiro tempo e encaminhado imediatamente para um hospital em La Plata, onde exames de imagem confirmaram a lesão. A recuperação de uma fratura na clavícula em atletas de futebol é complexa, podendo exigir de 8 a 12 semanas de afastamento, conforme dados da Johns Hopkins Medicine. Com a Copa do Mundo marcada para começar em apenas 43 dias, a participação de Arrascaeta no torneio está em grave risco.

O Flamengo deve atualizar a situação do camisa 10 assim que a delegação retornar ao Rio de Janeiro. A lesão ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Arrascaeta caiu após uma disputa no meio de campo. O jogador demonstrou grande desconforto no ombro direito ao levantar, sendo substituído pelo colombiano Carrascal. Imagens mostram o uruguaio com a mão no rosto, como se estivesse chorando, antes de ser levado para o vestiário do estádio Jorge Luis Hirschi.

Arrascaeta é uma das peças-chave do Flamengo e da seleção uruguaia, o que torna sua recuperação ainda mais crítica. O clube emitiu uma primeira nota informando que o atleta sofreu um trauma no ombro e foi encaminhado para exames. Posteriormente, confirmou a fratura na clavícula direita, anunciando que o jogador retornaria ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (30) junto com o restante da delegação.

A gravidade da lesão e o curto prazo até a Copa do Mundo colocam em dúvida a presença de Arrascaeta no Mundial, um golpe significativo tanto para o Flamengo quanto para a seleção uruguaia





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