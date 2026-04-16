Flamengo busca manter base vitoriosa contra o Independiente Medellín na Libertadores e conta com retornos

Com a expectativa de retornos importantes e a necessidade de retomar a liderança do grupo, o Flamengo se prepara para enfrentar o Independiente Medellín na Libertadores, mantendo a base da equipe que venceu o Fluminense.

O Flamengo , sob o comando técnico de Leonardo Jardim , pretende manter a solidez da equipe que triunfou sobre o Fluminense no último fim de semana para o confronto decisivo contra o Independiente Medellín na Copa Libertadores da América. A expectativa é pela recuperação integral de Saúl e Everton Cebolinha , ambos com treinos realizados com o grupo principal, embora suas participações ainda sejam consideradas dúvidas pela comissão técnica.

A diretoria rubro-negra e a torcida ansiavam por esses retornos, especialmente considerando a evolução positiva do atacante Cebolinha, que sofreu uma fratura na costela no início do mês, apresentando uma recuperação mais célere do que o previsto. Por outro lado, Saúl ainda não teve a oportunidade de atuar na temporada atual devido a uma cirurgia no calcanhar esquerdo realizada em janeiro, e o clube adota uma abordagem cautelosa em relação ao seu retorno, priorizando sua completa reabilitação. Leonardo Jardim encerrou os preparativos da equipe na tarde de hoje, no centro de treinamento Ninho do Urubu. A manhã seguinte será dedicada a uma atividade de ativação física antes do embarque para o Maracanã, palco do confronto. As maiores probabilidades de alterações na escalação em relação à partida contra o Fluminense recaem sobre os setores de ponta do ataque. Samuel Lino e Plata foram os escolhidos para iniciar o clássico, mas Luiz Araújo, Carrascal e até mesmo o já mencionado Cebolinha podem surgir como opções para a titularidade. Há também a possibilidade de revezamentos pontuais nas laterais, com Emerson Royal e Ayrton Lucas sendo cotados para substituir Varela e Alex Sandro, respectivamente. A formação provável, considerando essas variáveis, seria: Rossi; Varela (ou Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (ou Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Samuel Lino, Plata (ou Luiz Araújo) e Pedro. As ausências certas para este embate são Jorginho e Erick Pulgar. O primeiro segue em recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda, realizando trabalhos específicos na academia com a equipe de fisioterapia. Já o volante chileno está afastado devido a uma lesão no ombro direito, com seu retorno condicionado ao completo desaparecimento das dores. Na Libertadores, o Flamengo iniciou sua trajetória com uma vitória convincente de 2 a 0 sobre o Cusco, atuando como visitante, o que lhe garantiu os primeiros três pontos no torneio. No entanto, o time carioca perdeu a liderança momentânea do grupo após o triunfo do Estudiantes sobre a equipe peruana por 2 a 1 na última terça-feira, elevando os argentinos a quatro pontos. A busca pelo Flamengo é, portanto, a de retomar a primeira colocação, consolidando sua posição no grupo e avançando na competição continental. O projeto Irineu, iniciativa do GLOBO que visa oferecer ferramentas de inteligência artificial aos leitores, supervisiona toda a produção de conteúdo gerada com seu auxílio por jornalistas. As mudanças na escalação refletem a necessidade de manter a competitividade e a busca pelos objetivos na Libertadores, equilibrando a manutenção da base vitoriosa com a gestão de jogadores em recuperação e a possibilidade de novas opções táticas





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