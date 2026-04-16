Flamengo busca liderança na Libertadores com base vitoriosa e possíveis retornos; Pedro Henrique é o novo reforço

Com a expectativa dos retornos de Saúl e Everton Cebolinha e a oficialização de Pedro Henrique, o Flamengo se prepara para enfrentar o Independiente Medellín na Libertadores, buscando manter a base vitoriosa e reconquistar a liderança do grupo. O time pode ter alterações pontuais nas pontas e laterais.

O Flamengo , sob a orientação de Leonardo Jardim, pretende manter a formação tática que triunfou sobre o Fluminense, seu adversário local, na recente partida pela Copa Libertadores . A equipe rubro-negra aguarda com expectativa os retornos de Saúl e Everton Cebolinha , jogadores que participaram integralmente dos treinamentos nesta semana. Contudo, a presença de ambos no confronto contra o Independiente Medellín permanece incerta, sendo considerados dúvidas.

O clube busca ardentemente reconquistar a liderança de seu grupo na competição continental, um objetivo que se fortaleceu após a vitória inicial fora de casa contra o Cusco. Além das incertezas sobre os retornos de Saúl e Cebolinha, que sofreram lesões distintas – Cebolinha uma fratura em uma costela e Saúl uma cirurgia no calcanhar esquerdo –, o Flamengo também pode promover alterações pontuais nas posições de pontas e laterais. No ataque, Samuel Lino e Plata foram os escolhidos para iniciar o clássico, mas Luiz Araújo, Carrascal e até mesmo Cebolinha, caso seja liberado pelo departamento médico, são opções viáveis para o técnico. Nas laterais, existe a possibilidade de revezamento, com Emerson Royal e Ayrton Lucas podendo substituir Varela e Alex Sandro, respectivamente. O técnico Leonardo Jardim encerrou a preparação final da equipe na tarde de hoje no centro de treinamento Ninho do Urubu. Para amanhã, uma atividade de ativação matinal está programada antes do deslocamento para o Estádio do Maracanã, palco da partida. A escalação provável apresenta Rossi no gol; Varela (ou Royal) na direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, e Alex Sandro (ou Ayrton Lucas) na esquerda; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta no meio-campo; Samuel Lino, Plata (ou Luiz Araújo) no ataque, e Pedro como referência. Os desfalques confirmados são Jorginho, que se recupera de lesão na panturrilha esquerda e segue em trabalho na academia com a equipe de fisioterapia, e Erick Pulgar, que se recupera de uma lesão no ombro direito e só deve retornar aos gramados quando a dor cessar. Na Libertadores, o Flamengo iniciou sua campanha com uma vitória convincente de 2 a 0 sobre o Cusco, somando assim três pontos. No entanto, a equipe perdeu a liderança provisória do grupo após o triunfo do Estudiantes sobre os peruanos por 2 a 1, em partida realizada na última terça-feira, que elevou os argentinos a quatro pontos na tabela. O Independiente Medellín, por sua vez, busca sua primeira vitória na competição. A iniciativa Irineu, do Grupo Globo, visa oferecer ferramentas de inteligência artificial aos seus leitores, com todo o conteúdo produzido sob supervisão jornalística para garantir a qualidade e a veracidade das informações. Uma nova promessa do futebol brasileiro, o jovem Pedro Henrique, que se destacou no Paysandu, está prestes a ser oficializado como reforço do Flamengo. O clube carioca insistiu e chegou a um acordo para a contratação do jogador, cuja chegada ao Rio de Janeiro está prevista para as próximas semanas, após o cumprimento de trâmites burocráticos e o término de alguns compromissos. Pedro Henrique é volante e tem sido visto como uma grande aposta para o futuro do meio de campo rubro-negro, agregando qualidade técnica e versatilidade ao elenco. Sua chegada visa suprir futuras carências e fortalecer o elenco para as diversas competições que o Flamengo disputa ao longo da temporada, incluindo o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a própria Libertadores. A diretoria do Flamengo tem trabalhado ativamente no mercado de transferências para reforçar a equipe em diferentes posições, buscando sempre atletas com potencial de desenvolvimento e que se encaixem no perfil desejado pela comissão técnica. A contratação de Pedro Henrique se alinha a essa estratégia, demonstrando a visão de longo prazo do clube. O clube mantém seu foco na disputa da Libertadores, onde a vitória inicial foi um passo importante, mas a concentração agora se volta para o próximo desafio contra o Independiente Medellín. O Flamengo almeja consolidar sua posição na tabela e avançar na competição, buscando o título inédito mais uma vez. A pressão por resultados é sempre alta no Flamengo, e a torcida espera que as novas contratações e a manutenção da base vitoriosa resultem em mais um ano de sucesso para o clube. A Libertadores é um dos principais objetivos da temporada, e o time se prepara para enfrentar seus adversários com o máximo de força e determinação. O histórico recente do Flamengo na Libertadores é marcado por campanhas vitoriosas, e a equipe sabe a importância de cada partida. A presença de jogadores experientes e talentosos, somada à chegada de novos reforços, como Pedro Henrique, cria um ambiente de otimismo e expectativa para a continuidade da temporada. A jornada na Libertadores é longa e desafiadora, mas o Flamengo demonstra ambição em cada etapa. A preparação para o jogo contra o Independiente Medellín é detalhada, e a comissão técnica busca a melhor estratégia para garantir os três pontos e retomar a liderança do grupo, fortalecendo ainda mais a caminhada rumo à conquista da América





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