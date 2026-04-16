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Flamengo busca início avassalador na Libertadores para evitar drama de anos anteriores

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Flamengo busca início avassalador na Libertadores para evitar drama de anos anteriores
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📆4/16/2026 12:16 PM
📰Mundo ESPN
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O Rubro-Negro carioca almeja um começo de campanha inédito nas últimas três temporadas, vencendo as duas primeiras partidas do torneio continental. A dificuldade em emplacar vitórias iniciais tem sido um obstáculo recorrente, resultando em sofrimento para a torcida e ameaçando a classificação nas fases de grupos, como ocorreu em campanhas recentes onde a definição da vaga só veio nas rodadas finais contra LDU e Táchira.

A jornada do Flamengo na Copa Libertadores da América tem sido marcada por um desafio persistente que se tornou um verdadeiro incômodo: a dificuldade em conquistar vitórias nas partidas de abertura do torneio.

Nas últimas três temporadas, o Rubro-Negro carioca tem tropeçado em um obstáculo que até mesmo equipes consagradas e campeãs enfrentaram e superaram. Essa incapacidade de engatar um início avassalador tem sido um fator de angústia para os torcedores, gerando apreensão e complicando a trajetória do time na fase de grupos, uma rotina que se repete e causa sofrimento à massa rubro-negra.

A necessidade de reverter esse cenário é premente, especialmente para a partida que se aproxima nesta quinta-feira (16), quando a equipe tem a oportunidade de fazer algo que não consegue há três anos: vencer as duas primeiras partidas do maior torneio da América do Sul.

A meta é clara: evitar o drama e a incerteza que assolaram campanhas anteriores, onde a classificação para as oitavas de final muitas vezes só foi garantida nas rodadas derradeiras.

A pressão aumenta consideravelmente quando a equipe não consegue impor seu ritmo desde o início, permitindo que adversários ganhem confiança e que a busca pela vaga se torne uma batalha árdua e desgastante.

O histórico recente serve como um alerta para o elenco e a comissão técnica. Nas edições passadas, a campanha na fase de grupos chegou a ficar ameaçada, com a definição da classificação dependendo de vitórias cruciais conquistadas apenas nas últimas duas rodadas. Exemplos disso são os confrontos contra a LDU e o Táchira, partidas que, embora tenham resultado na desejada vaga, evidenciaram a fragilidade e a falta de consistência nas primeiras exibições.

Essa dependência de resultados finais não condiz com o histórico de sucesso do Flamengo na competição e, mais importante, com as expectativas de sua apaixonada torcida, que anseia por uma performance dominante desde o apito inicial.

A concentração e a preparação para cada jogo devem ser máximas, com o objetivo de construir uma vantagem sólida e garantir a tranquilidade na reta final da primeira fase.

A diretoria e a comissão técnica sabem que um bom começo pode ser o diferencial para uma campanha sólida e vitoriosa, evitando a necessidade de correrias e decisões apertadas que podem desestabilizar o time e a confiança do grupo.

A atmosfera no vestiário deve ser de total foco e determinação, entendendo que o primeiro passo, e o segundo, são fundamentais para traçar o caminho rumo ao tão almejado título.

O futebol sul-americano é conhecido por sua competitividade acirrada, e um início fraco pode ter consequências severas. Os adversários, cientes dessa dificuldade histórica, certamente se prepararão para explorar qualquer vacilo.

Portanto, a postura em campo deve ser de absoluto protagonismo, com intensidade, organização tática e a mentalidade de quem busca a vitória a todo custo, desde os primeiros minutos.

A torcida, como sempre, estará ao lado do time, mas a esperança é que a equipe retribua o apoio com uma atuação convincente e resultados positivos que consolidem o Flamengo na liderança do grupo, afastando de vez o fantasma das campanhas sofridas.

A conquista da Libertadores exige mais do que talento; requer resiliência, inteligência tática e, sobretudo, a capacidade de impor seu jogo desde o primeiro instante. A busca por esse início avassalador é, portanto, mais do que uma meta tática, é um imperativo psicológico e emocional para o clube e seus torcedores.

A meta para esta quinta-feira é clara: iniciar a trajetória continental com a força e a determinação que sempre caracterizaram as grandes equipes, deixando para trás os percalços das temporadas passadas e construindo um caminho sólido rumo à glória na Libertadores

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