Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Flamengo bate Coritiba com show de Samuel Lino e amplia vantagem no Maracanã

Futebol News

Flamengo bate Coritiba com show de Samuel Lino e amplia vantagem no Maracanã
FlamengoCoritibaSamuel Lino
📆5/30/2026 11:18 PM
📰Lance!
49 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 51%

Samuel Lino marcou dois gols e deu uma assistência na vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Coritiba, com expulsão de Pedro Rocha no primeiro tempo. Jogo no Maracanã confirmou o bom momento do atacante rubro-negro.

O Flamengo dominou a partida contra o Coritiba no Maracanã , vencendo por 3 a 0 com dois gols de Samuel Lino e um de Pedro.

O primeiro gol saiu aos 11 minutos, quando Pedro tocou de letra e Samuel Lino finalizou. A situação do Coritiba piorou aos 36', com a expulsão de Pedro Rocha após revisão do VAR. No segundo tempo, Samuel Lino marcou duas vezes: aos 15', em passe dele para Pedro, e aos 25', em chute que desviou em Taverna. O atacante foi ovacionado ao ser substituído.

A partida destacou a eficiência ofensiva do Flamengo e a fragilidade defensiva do Coritiba, que jogou com um jogador a menos por quase todo o segundo tempo. O resultado mantém o Flamengo na briga pelasprimeiras posições, enquanto o Coritiba precisa reagir. O jogo também serviu para mostrar a força do elenco rubro-negro e a capacidade de Samuel Lino, que foi o grande destaque individual.

O Coritiba, apesar da entrega, não conseguiu segurar a pressão e saiu de campo com a derrota. Ambiente no Maracanã foi de festa para a torcida flamenguista. A expulsão foi decisiva para o desenrolar da partida

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Flamengo Coritiba Samuel Lino Campeonato Brasileiro Maracanã

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flamengo vence Coritiba com gol de Samuel Lino e domina ofensivamente a partidaFlamengo vence Coritiba com gol de Samuel Lino e domina ofensivamente a partidaNa noite de [data], o Flamengo superou o Coritiba por 1 a 0 no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O único gol foi marcado por Samuel Lino, em chute de fora da área, após passe de Pedro. O time carioca controlou as ações ofensivas e criou várias oportunidades, mas contou apenas com a efetividade de Lino para definir o confronto. O Coritiba, apesar da disposição, pouco ameaçou e saiu derrotado.
Read more »

Flamengo vence o Coritiba em recital de Samuel Lino; dê suas notasFlamengo vence o Coritiba em recital de Samuel Lino; dê suas notasCom brilho de Samuel Lino, o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 neste sábado (30), em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão
Read more »

Torcida do Flamengo reage à atuação de Samuel Lino: 'Vai entender'Torcida do Flamengo reage à atuação de Samuel Lino: 'Vai entender'Em tarde brilhante de Samuel Lino, o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0, no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.
Read more »

Leonardo Jardim ressalta domínio do Flamengo em vitória sobre o Coritiba | FlamengoLeonardo Jardim ressalta domínio do Flamengo em vitória sobre o Coritiba | FlamengoTécnico rasgou elogios aos jogadores e agradeceu a Samuel Lino, autor de dois gols
Read more »



Render Time: 2026-05-31 02:18:28