Flamengo bate Coritiba com show de Samuel Lino e amplia vantagem no Maracanã

Samuel Lino marcou dois gols e deu uma assistência na vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Coritiba, com expulsão de Pedro Rocha no primeiro tempo. Jogo no Maracanã confirmou o bom momento do atacante rubro-negro.

O Flamengo dominou a partida contra o Coritiba no Maracanã , vencendo por 3 a 0 com dois gols de Samuel Lino e um de Pedro.

O primeiro gol saiu aos 11 minutos, quando Pedro tocou de letra e Samuel Lino finalizou. A situação do Coritiba piorou aos 36', com a expulsão de Pedro Rocha após revisão do VAR. No segundo tempo, Samuel Lino marcou duas vezes: aos 15', em passe dele para Pedro, e aos 25', em chute que desviou em Taverna. O atacante foi ovacionado ao ser substituído.

A partida destacou a eficiência ofensiva do Flamengo e a fragilidade defensiva do Coritiba, que jogou com um jogador a menos por quase todo o segundo tempo. O resultado mantém o Flamengo na briga pelasprimeiras posições, enquanto o Coritiba precisa reagir. O jogo também serviu para mostrar a força do elenco rubro-negro e a capacidade de Samuel Lino, que foi o grande destaque individual.

O Coritiba, apesar da entrega, não conseguiu segurar a pressão e saiu de campo com a derrota. Ambiente no Maracanã foi de festa para a torcida flamenguista. A expulsão foi decisiva para o desenrolar da partida





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