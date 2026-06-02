Flamengo avalia campanha: Libertadores histórica, mas busca liderar o Brasileirão após eliminação na Copa do Brasil

Leonardo Jardim destaca a campanha recorde na Libertadores e reconhece a necessidade de melhorar no Brasileirão, enquanto a eliminação precoce na Copa do Brasil permanece como o principal revés da temporada.

O Flamengo , responsável pela melhor campanha da Libertadores nesta edição, ainda tem um caminho relevante a percorrer no Campeonato Brasileiro depois de uma eliminação precoce na Copa do Brasil, algo que não correspondeu às expectativas para a primeira metade do ano, marcada por altos e baixos.

No sábado, 30, o time encerrou a primeira metade da temporada e aproveitou o momento para o técnico português Leonardo Jardim fazer um balanço honesto da campanha. Jardim reconheceu que a pontuação no Brasileirão ficou aquém do desejado, mas ressaltou a importância da Libertadores, que trouxe um feito histórico ao clube.

"Conseguimos vencer o Carioca e, depois, na Libertadores, montar uma campanha notável, a melhor dos últimos tempos. No Campeonato Brasileiro, queríamos ter mais pontos, mas perdemos cinco nas três primeiras rodadas e, no último confronto com o Palmeiras, deixamos escapar mais três pontos. Ainda temos dois jogos no primeiro turno; se somarmos seis pontos contra Mirassol e Chapecoense, podemos fechar o primeiro turno no nível dos melhores que o Flamengo tem apresentado nos últimos anos", avaliou o treinador





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