Flamengo adiar estádio no Gasômetro: presidente Bap justificará a decisão com estudos da FGV

O Flamengo negocia adiar as obras do seu estádio próprio no Gasômetro, devido à inviabilidade financeira do projeto no momento. A atual diretoria argumenta que os estudos da FGV apontam para esse cenário.

O Flamengo enfrenta um impasse na construção de seu estádio próprio no Gasômetro . Em uma reunião do Conselho Deliberativo, o presidente Bap apresentará dados da FGV que apontam para a inviabilidade do projeto no momento, adiando as obras e a elaboração do projeto executivo. Mesmo com o ex-presidente Landim afirmando ter deixado um projeto robusto de 5 mil páginas, a atual diretoria prefere otimizar o uso do Maracanã, mantendo a entrega do estádio sem prazo definido.

\Em reunião nesta quarta-feira, Bap irá apresentar os estudos conduzidos pela Fundação Getúlio Vargas, que abordam prazos de execução das obras, os tipos de construção necessárias e seus custos, além da viabilidade financeira dessas despesas no cenário atual. A ideia da antiga administração de entregar o estádio em 2029 foi considerada irreal pela atual diretoria, que focou em potencializar o uso do Maracanã, tornando o prazo indefinido. \Apesar desta postura, o ex-presidente Rodolfo Landim alega ter deixado um projeto detalhado com soluções financeiras para a construção do estádio. Segundo ele, a atual diretoria não cogitou o projeto apresentado por sua administração. O acordo com a Prefeitura do Rio, que permite ao Flamengo utilizar o terreno para o estádio em um futuro mais próspero, será a base da justificativa para a postergação das obras





