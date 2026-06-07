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Flamengo acusa Uruguai de descumprir protocolo médico e colocar saúde de Arrascaeta em risco

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Flamengo acusa Uruguai de descumprir protocolo médico e colocar saúde de Arrascaeta em risco
ArrascaetaFlamengoUruguai
📆6/7/2026 4:17 PM
📰jornalodia
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O Flamengo acusou a seleção uruguaia de ignorar o cronograma de recuperação de Arrascaeta, que sofreu nova lesão. O clube autorizou fisioterapeuta próprio para acompanhar o meia na Copa do Mundo.

Após se apresentar à seleção uruguaia com uma lesão na clavícula em processo de recuperação e sofrer uma nova contusão, o meia Arrascaeta virou centro de uma polêmica envolvendo Flamengo e Uruguai.

O clube carioca acusou a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) de descumprir o acordo estabelecido para o tratamento do jogador, chamando a atitude de irresponsável. A nota oficial divulgada pelo Flamengo neste domingo detalha que um documento com o cronograma de recuperação foi enviado à seleção, mas os protocolos não foram seguidos, colocando em risco a saúde do atleta.

O Departamento Médico do Flamengo, em conjunto com profissionais particulares, havia traçado um plano específico para a fratura na clavícula direita de Arrascaeta. No entanto, segundo o clube, a AUF não respeitou as diretrizes científicas acordadas. Como agravante, o meia sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita de grau médio durante os treinos com a seleção, o que gerou especulações sobre um possível corte da Copa do Mundo.

Apesar disso, o Uruguai confirmou a permanência do jogador no elenco para o torneio. Para tentar mitigar os problemas, o Flamengo autorizou a ida do fisioterapeuta Laniyan Neves para integrar a comissão técnica uruguaia durante a Copa do Mundo de 2026. A medida foi uma tentativa de garantir que os protocolos de recuperação fossem seguidos e que Arrascaeta pudesse retornar ao clube em condições ideais.

Na nota, o Rubro-Negro manifestou torcida pela recuperação do camisa 10, mas cobrou que os acordos sejam respeitados em futuras convocações. A polêmica expõe a tensão recorrente entre clubes e seleções no futebol mundial, onde os interesses muitas vezes conflitam. Enquanto as seleções buscam ter os melhores jogadores à disposição, os clubes precisam proteger seus investimentos e a saúde dos atletas.

No caso de Arrascaeta, o Flamengo não poupou críticas à AUF, deixando claro que não tolerará o descumprimento de acordos científicos. A situação agora serve de alerta para que protocolos mais rígidos sejam estabelecidos entre as partes. O jogador, por sua vez, segue focado na recuperação e na preparação para a Copa do Mundo, torcendo para que as divergências extracampo não atrapalhem seu desempenho. A torcida rubro-negra aguarda ansiosamente pelo retorno do meia, peça fundamental no esquema tático do clube.

Enquanto isso, o caso segue gerando debates sobre a responsabilidade das seleções no tratamento de atletas lesionados e a necessidade de alinhamento entre as entidades. A nota do Flamengo, que circulou amplamente nas redes sociais, recebeu apoio de grande parte da torcida, que se solidarizou com o clube.

No entanto, também houve críticas à postura do Rubro-Negro, que foi acusado de expor publicamente um assunto que poderia ter sido resolvido internamente. Independentemente das opiniões, o episódio reforça a importância da transparência nas relações entre clubes e seleções, especialmente quando a saúde dos atletas está em jogo. Em resumo, a controvérsia envolvendo Arrascaeta coloca em evidência os desafios da gestão de atletas de alto rendimento, que precisam lidar com múltiplos compromissos e interesses.

A expectativa é que o caso sirva de exemplo para que futuras convocações sejam acompanhadas de acordos mais claros e fiscalização rigorosa. Enquanto isso, o Flamengo segue monitorando de perto a situação do meia, na esperança de vê-lo brilhar tanto na seleção quanto no clube

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Arrascaeta Flamengo Uruguai Lesão Copa Do Mundo

 

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