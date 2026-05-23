Flávio Bolsonaro viaja a Washington em busca de Trump e agenda positiva em meio a crise

📆5/23/2026 11:56 AM
Senador viaja a Washington para possível encontro com presidente americano após revelação de relação com banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, provocar baixas em sua pré-campanha e queda nas pesquisas. O governo Lula adotará cautela diante do encontro, que pode ser imprevisível, e não pretende criar obstáculos à eventual visita de Flávio a Trump ou cobrar explicações da Casa Branca sobre o evento.

Flávio Bolsonaro viaja a Washington em busca de Trump e agenda positiva em meio a crise e sob o olhar atento do governo Lula . O senador viaja a Washington para um possível encontro com o presidente americano após a revelação de sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro , dono do Master , que provocou baixas em sua pré-campanha e queda nas pesquisas.

O encontro, ainda não confirmado oficialmente, ocorrerá sob a sombra da crise que abalou sua pré-campanha nos últimos dias e sob o olhar atento do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governo Lula adotará cautela diante do encontro, que pode ser imprevisível, e não pretende criar obstáculos à eventual visita de Flávio a Trump ou cobrar explicações da Casa Branca sobre o evento.

A ida de Flávio a Washington é uma tentativa da sua pré-campanha de mudar o foco das suspeitas sobre seu vínculo com Vorcaro e produzir alguma agenda positiva, apesar do governo Lula que seguirá o encontro à distância e avaliar os sinais enviados por Trump durante e após a reunião

