Flávio Bolsonaro se mete em problema ao tentar se aproximar de Trump

O ex-deputado Flávio Bolsonaro parece ter se metido em um problema ao tentar se aproximar do presidente americano Donald Trump. A maioria dos brasileiros mantém uma visão positiva dos Estados Unidos e apoia a decisão americana de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas.

O ex-deputado Flávio Bolsonaro parece ter se metido em um problema ao tentar se aproximar do presidente americano Donald Trump . A maioria dos brasileiros mantém uma visão positiva dos Estados Unidos e apoia a decisão americana de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas.

Isso significa que ter o presidente americano como aliado pode ser uma estratégia arriscada para Flávio Bolsonaro. O ex-deputado negou que tenha defendido o modelo americano, mas acabou dando ao presidente Lula uma peça para criticá-lo. A situação é complexa e pode ter consequências importantes para a política brasileira. A maioria dos brasileiros tem uma imagem negativa de Donald Trump, mas mantém uma visão positiva dos Estados Unidos.

Isso pode ser um recado para Flávio Bolsonaro, que parece ter se metido em um problema ao tentar se aproximar do presidente americano





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