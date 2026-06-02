Flávio Bolsonaro pede a Marco Rubio que EUA não imponham tarifas ao Brasil

Senador Flávio Bolsonaro envia ofício ao secretário de Estado dos EUA pedindo suspensão de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, citando crise econômica no Brasil.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enviou nesta terça-feira, 2, um ofício ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio , solicitando que o governo americano não imponha novas tarifas sobre produtos brasileiros.

O pedido ocorre em meio a uma investigação comercial conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), que recomendou a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre diversos itens brasileiros. No documento, Flávio argumenta que o Brasil enfrenta um período de deterioração fiscal e econômica, citando o aumento da dívida pública, o crescimento da inadimplência e o recorde de recuperações judiciais.

Ele afirma que novas tarifas causariam sérios danos ao povo brasileiro, que vê os Estados Unidos como um parceiro e amigo. O senador também agradece a Rubio pela decisão de classificar as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas, medida que, segundo ele, foi celebrada pela maioria dos brasileiros, mesmo que não tenha agradado ao atual governo.

Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência e possível adversário de Lula, reuniu-se com Donald Trump na semana passada. Após o encontro, o governo americano classificou o CV e o PCC como terroristas. No ofício, Flávio afirma que, caso vença a disputa eleitoral, pretende colocar sua equipe de transição à disposição do governo americano para negociar um amplo acordo de comércio e investimentos entre os dois países.

A medida tarifária proposta pelo governo Trump ainda passará por consulta pública e audiência antes de uma decisão final. O governo federal reagiu com indignação à conclusão preliminar da investigação, emitindo nota oficial. O presidente Lula, por sua vez, responsabilizou a família Bolsonaro pelo tarifaço, afirmando que os filhos de Bolsonaro são traidores.

Lula citou um tuíte de Flávio no dia 9 de julho de 2025, quando Trump taxou o Brasil em 50%, no qual o senador agradeceu a Trump e pediu que fizesse o Brasil livre novamente. Lula classificou a atitude como imbecil e disse que prejudica o povo brasileiro, não a ele. A disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos ganhou novos contornos após o encontro entre Lula e Trump, que foi considerado muito bom por Trump.

No entanto, a investigação do USTR concluiu que políticas brasileiras seriam irracionais ou prejudiciais ao comércio americano. O senador Flávio Bolsonaro, ao defender a não aplicação de tarifas, busca se posicionar como interlocutor privilegiado junto ao governo americano, enquanto enfrenta críticas do campo governista. A situação expõe as tensões diplomáticas e políticas entre os dois países, com reflexos diretos na economia brasileira.

A expectativa é que o processo de consulta pública sobre as tarifas ocorra nas próximas semanas, e a decisão final poderá impactar significativamente as relações bilaterais





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