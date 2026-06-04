Flávio Bolsonaro participa da Marcha para Jesus e declara que o Brasil enfrenta uma “guerra espiritual”

O senador Flávio Bolsonaro, candidato ao Palácio do Planalto, participou da Marcha para Jesus, um evento tradicional evangélico em São Paulo. Ele declarou que o Brasil enfrenta uma “guerra espiritual” e fez críticas veladas ao atual governo. O evento reuniu figuras políticas como Tarcísio de Freitas e André Mendonça, que abordou seus desafios no STF sob a ótica da fé.

O senador Flávio Bolsonaro , candidato ao Palácio do Planalto, participou da Marcha para Jesus, um evento tradicional evangélico em São Paulo. Durante o encontro, ele declarou que o Brasil enfrenta uma “ guerra espiritual ” e fez críticas veladas ao atual governo .

Este é o primeiro ano que o presidenciável participa do evento, idealizado pela Igreja Renascer em Cristo.

“Grande emoção de estar aqui, participando dessa marcha, reenergizando. Eu acredito que o mundo e o Brasil estão passando por uma guerra espiritual. Nada melhor do que estar aqui recarregando as baterias e orando pela população brasileira,” disse ele na transmissão oficial do evento. O senador chegou por volta das 10h na zona norte da capital paulista.

Ele também expressou a desejo de que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, estivesse presente no encontro. O magistrado André Mendonça, que também está no encontro, é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil.

“Nós precisamos dar testemunho de Cristo. Esse evento é marco histórico porque milhões de brasileiros se reúnem para testemunhar que foram transformados por Jesus,” disse Mendonça. Ele também abordou seus desafios no STF, onde é relator das investigações sobre o Banco Master e as fraudes no sistema financeiro.

“Preciso enfrentar com serenidade e responsabilidade diante de Deus e dos homens, crendo que Deus provê todas as coisas por Justiça para todos,” afirmou Mendonça. Em anos anteriores, Mendonça também participou do evento





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