Flávio Bolsonaro participa da Marcha para Jesus e declara que o Brasil enfrenta uma “guerra espiritual”

O senador Flávio Bolsonaro, candidato ao Palácio do Planalto, participou da Marcha para Jesus, um evento tradicional evangélico em São Paulo. Ele declarou que o Brasil enfrenta uma “guerra espiritual” e fez críticas veladas ao atual governo. O evento reuniu figuras políticas como Tarcísio de Freitas e André Mendonça, que abordou seus desafios no STF sob a ótica da fé.
O senador Flávio Bolsonaro , candidato ao Palácio do Planalto, participou da Marcha para Jesus, um evento tradicional evangélico em São Paulo. Durante o encontro, ele declarou que o Brasil enfrenta uma “ guerra espiritual ” e fez críticas veladas ao atual governo .
Este é o primeiro ano que o presidenciável participa do evento, idealizado pela Igreja Renascer em Cristo.
“Grande emoção de estar aqui, participando dessa marcha, reenergizando. Eu acredito que o mundo e o Brasil estão passando por uma guerra espiritual. Nada melhor do que estar aqui recarregando as baterias e orando pela população brasileira,” disse ele na transmissão oficial do evento. O senador chegou por volta das 10h na zona norte da capital paulista.
Ele também expressou a desejo de que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, estivesse presente no encontro. O magistrado André Mendonça, que também está no encontro, é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil.
“Nós precisamos dar testemunho de Cristo. Esse evento é marco histórico porque milhões de brasileiros se reúnem para testemunhar que foram transformados por Jesus,” disse Mendonça. Ele também abordou seus desafios no STF, onde é relator das investigações sobre o Banco Master e as fraudes no sistema financeiro.
“Preciso enfrentar com serenidade e responsabilidade diante de Deus e dos homens, crendo que Deus provê todas as coisas por Justiça para todos,” afirmou Mendonça. Em anos anteriores, Mendonça também participou do evento
Flávio Bolsonaro Marcha Para Jesus Guerra Espiritual Atual Governo André Mendonça STF Banco Master Fraudes No Sistema Financeiro
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Na Marcha para Jesus, Flávio acena para evangélicos em meio à ameaça de tarifaço de TrumpA participação acontece em meio à ameaça de um novo tarifaço do governo Donald Trump aos produtos brasileiros após a viagem do senador do PL a Washington
Read more »
Flávio Bolsonaro e ministro do STF participam da Marcha para JesusO ministro André Mendonça e o senador Flávio Bolsonaro participarão da Marcha para Jesus em São Paulo, evento que também contará com a presença do senador do PL.
Read more »
País está passando por uma grande guerra espiritual, diz Flávio Bolsonaro na Marcha para JesusO pré-candidato à Presidência da República pelo PL e senador Flávio Bolsonaro disse nesta ...
Read more »
País está passa por 'grande guerra espiritual', diz Flávio Bolsonaro na Marcha para Jesus | BrasilPré-candidato à Presidência participa de evento junto a Tarcísio de Freitas, André Mendonça e Jorge Messias
Read more »