Flávio Bolsonaro: Não vê problema em dialogar com os EUA e China, acusa Lula de tédio no combate ao crime organizado

📆5/8/2026 11:19 PM
📰CNNBrasil
Senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro afirmou que não há problema em dialogar com os Estados Unidos e a China e criticou o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, que ele afirmou que Lula perdeu a oportunidade de avançar em uma parceria internacional de combate ao crime organizado.

"O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta sexta-feira (8), em entrevista à CNN Brasil, que não vê problema em dialogar com os Estados Unidos ou com a China e que, se eleito, adotará uma política externa 'pragmática'.

'Minha condução na política externa vai ser pragmática, a favor do povo brasileiro. Não tenho problema nenhum de sentar para conversar com os Estados Unidos ou com a China, sentar com Israel ou outros países do Oriente Médio, sempre pensando no que for melhor para o Brasil', disse o senador em entrevista ao CNN 360º. Flávio também criticou o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump.

Segundo ele, Lula perdeu a oportunidade de avançar em uma parceria internacional de combate ao crime organizado.

'Lula perdeu a oportunidade de trazer algo concreto para o Brasil, como fazer uma parceria de fato para combater o crime organizado. Para que ele foi lá? Ele fala que daqui a uma semana vai começar a combater o crime de verdade, na véspera da eleição, no terceiro mandato dele. Isso é um vexame para o Brasil, e ele também tem prazo de validade.

Você vai ver no final deste ano, e os marginais que estão me ouvindo também...

