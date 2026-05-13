Flávio Bolsonaro lidera rejeição eleitoral em pesquisa para 2026, ultrapassando Lula

Segundo último levantamento da pesquisa Genial/Quaest, o senador Flávio Bolsonaro tornou-se o pré-candidato com maior índice de rejeição entre os potenciais candidatos à Presidência, superando Lula. A análise foi realizada em maio de 2026 e traz dados sobre conhecimento e aceitação dos candidatos.

Um dado surpreendente da nova pesquisa nacional Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 13, revela que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) assumiu a liderança como o pré-candidato com maior índice de rejeição eleitoral entre os potenciais candidatos à Presidência em 2026.

Anteriormente, no levantamento realizado em abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparecia como o mais rejeitado. O estudo atual começa a mostrar um cenário polarizado, com Flávio Bolsonaro sendo visto como inaceitável por 54% do eleitorado, enquanto Lula mantém-se próximo, com 53% dos entrevistados consideram-no inviável. Desde janeiro, ambos têm liderado a lista de rejeição, sendo consistentemente rejeitados por mais de metade dos brasileiros.

A análise também apresenta números relevantes quanto à viabilidade de voto, destacando que 44% do eleitorado afirma conhecer Lula e votar nele, enquanto Flávio Bolsonaro apresenta 39% de intenção de voto entre os que o conhecem. Além disso, os níveis de reconhecimento são significativamente altos para ambos: apenas 3% não conhecem Lula e 7% afirmam não reconhecer o senador do Rio de Janeiro.

Entre os demissão nomes, destaque para Hertz Dias (PSTU), Samara Martins (UP) e Augusto Cury (Avante), com índices de desconhecimento avançados chegando a 92%, 87% e 78% respectivamente, o que coloca desafios para suas plataformas. O levantamento destaca ainda que Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Cabo Daciolo (Mobiliza), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC) completam a lista dos principais pré-candidatos, mas com taxas de rejeição e desconhecimento em níveis variados.

A metodologia da pesquisa envolveu 2.004 entrevistas em 120 municípios ao longo de 8 a 11 de maio de 2026, com uma margem de erro de 2% e registro no número BR-03598/2026, reforçando sua confiança estatística





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