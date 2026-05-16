Flávio Bolsonaro lidera presidente Lula em grupo de eleitores independentes

Uma pesquisa Datafolha mostra que o senador Flávio Bolsonaro aparece com uma liderança maior que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre eleitores independentes, em um cenário de segundo turno.

Nesse grupo, em um cenário de segundo turno entre os dois, o senador registra 38% das intenções de voto, contra 32% do presidente. Um recorte da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 16, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores que se consideram independentes politicamente.

Um recorte da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 16, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores que se consideram independentes politicamente. Pediu que cada pessoa se posicionasse em uma escala de 1 a 5, em que 1 representa um eleitor bolsonarista e 5, um eleitor petista. Os que escolheram o número 3 foram classificados como independentes, sem alinhamento declarado a nenhum dos dois polos.

Nesse grupo, em um cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o senador registra 38% das intenções de voto, contra 32% do presidente. Em uma disputa presidencial marcada pela polarização e por margens apertadas, o presidente Lula aparece com uma leve liderança na corrida pelo Palácio do Planalto, com 38% das intenções de voto. O petista é seguido de perto pelo senador do PL, com 35%.

Em um segundo cenário possível de primeiro turno, considerando uma possível candidatura de Ciro Gomes (PSDB), Lula registra 37%. Flávio Bolsonaro aparece logo atrás com 34%. Nesta simulação, o tucano registra 5% das intenções de voto, enquanto Zema tem 4%, e Caiado, Renan Santos e Augusto Cury têm 2% cada. Samara Martins, Rui Costa Pimenta e Cabo Daciolo registram 1





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