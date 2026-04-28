Flávio Bolsonaro Intensifica Presença Online para Reduzir Rejeição

A equipe de pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro lança uma ofensiva nas redes sociais para diminuir sua alta taxa de rejeição, que atualmente se equipara à do presidente Lula. A estratégia foca em apresentar uma imagem mais responsável e conciliadora, mas especialistas alertam para os riscos de exposição excessiva.

A equipe de comunicação responsável pela pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro , filiado ao Partido Liberal do Rio de Janeiro, intensificou significativamente sua presença e atividade nas plataformas de mídia social.

Essa ofensiva digital concentra-se na divulgação de conteúdos que abrangem tanto a agenda política do senador quanto aspectos de sua vida pessoal, com ênfase em momentos compartilhados com sua família. A motivação central por trás dessa estratégia é clara: buscar a redução da alta taxa de rejeição que Flávio Bolsonaro enfrenta como pré-candidato à Presidência da República.

Dados recentes, divulgados na segunda-feira, 27 de março, revelam que o índice de rejeição do senador atinge 48%, um percentual idêntico ao do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. A equipe de assessores de Flávio Bolsonaro considera que, dada a expectativa de uma eleição acirrada e decidida por margens estreitas, a diminuição desse índice de rejeição até o início oficial da campanha eleitoral, previsto para meados de agosto, é de importância estratégica fundamental.

A estratégia de comunicação adotada visa apresentar uma imagem renovada do senador, destacando qualidades específicas e buscando construir uma narrativa que o diferencie do legado político de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O conteúdo que está sendo amplamente divulgado nas redes sociais retrata Flávio Bolsonaro como o filho mais responsável e ponderado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa caracterização busca atenuar a percepção pública de impulsividade ou controvérsia que possa estar associada ao senador.

Além disso, a estratégia de comunicação explora a influência positiva de sua esposa, Fernanda Bolsonaro, na sua evolução pessoal. Segundo relatos e declarações atribuídas a Fernanda, ela teria desempenhado um papel crucial na reeducação de Flávio Bolsonaro em relação às questões de gênero e no desenvolvimento de uma postura mais inclusiva e respeitosa em relação às mulheres.

A equipe de comunicação também enfatiza a busca por alianças estratégicas com figuras políticas que, no passado, foram adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o senador Sérgio Moro. Essa aproximação com antigos oponentes visa demonstrar a capacidade de Flávio Bolsonaro de construir pontes e buscar consensos, sinalizando uma postura mais conciliadora e pragmática. A intenção é transmitir a mensagem de que o senador está disposto a superar divisões políticas e trabalhar em prol do bem comum.

A estratégia de comunicação busca, portanto, remodelar a imagem pública de Flávio Bolsonaro, apresentando-o como um líder mais maduro, responsável e aberto ao diálogo. Contudo, especialistas em marketing eleitoral alertam para os riscos inerentes a essa estratégia de exposição intensiva. O cientista político Antônio Lavareda, renomado especialista em campanhas eleitorais, ressalta que aumentar a exposição midiática, especialmente faltando cinco meses para o primeiro turno das eleições, pode ser uma jogada arriscada.

Segundo Lavareda, esse período de tempo é considerável e oferece aos adversários políticos uma janela de oportunidade para rebater os conteúdos divulgados pela equipe de Flávio Bolsonaro. Essa preocupação se confirmou no último fim de semana, durante um encontro do Partido dos Trabalhadores, quando o ex-ministro Fernando Haddad, pré-candidato ao governo de São Paulo, criticou duramente a família Bolsonaro, acusando-a de ter deixado um legado de caos e instabilidade no país.

Lavareda também destaca que Flávio Bolsonaro herda a rejeição do pai, o que torna a tarefa de reverter essa percepção pública ainda mais desafiadora.

“Pelo que os números das pesquisas indicam, o melhor discurso de Flávio é ficar calado”, afirma o cientista político, sugerindo que a estratégia de comunicação adotada pode, na verdade, acabar por amplificar a rejeição do senador, em vez de reduzi-la. A análise de Lavareda aponta para a necessidade de uma abordagem mais cautelosa e estratégica, que leve em consideração os riscos e as oportunidades inerentes ao cenário eleitoral





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