Flávio Bolsonaro está na 'linha de tiro', avalia mercado financeiro

O senador Flávio Bolsonaro (PL) está enfrentando um desgaste significativo após a divulgação do áudio com Daniel Vorcaro e a possibilidade de novas tarifas americanas. De acordo com fontes do mercado, as últimas pesquisas eleitorais mostram que o baque foi grande e não será de fácil recuperação.

Agentes do mercado financeiro consideram que o senador Flávio Bolsonaro (PL) está na 'linha de tiro' após o desgaste causado pelo áudio com Daniel Vorcaro e a possibilidade de novas tarifas americanas .

De acordo com fontes do mercado, as últimas pesquisas eleitorais mostram que o baque foi grande e não será de fácil recuperação. A decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o CV como organizações terroristas e a visita de Flávio a Trump coincidiram com a ameaça de novas tarifas americanas contra produtos brasileiros, contribuindo para a percepção negativa sobre o senador.

Além disso, a percepção de agentes do mercado financeiro é que novas revelações relacionadas à relação de Flávio, Vorcaro e outros aliados do senador podem surgir, pressionando ainda mais a candidatura. Diante dessa sequência de eventos e do histórico de desgaste, a visão predominante entre analistas é que o cenário favorece a vitória de Lula e um possível quarto mandato





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