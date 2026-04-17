Flávio Bolsonaro e o Enigma da Política Fiscal: Uma Busca por Credibilidade e Autonomia

O senador Flávio Bolsonaro enfrenta dificuldades em consolidar uma política fiscal própria, buscando um "Posto Ipiranga" para ganhar credibilidade. A coluna analisa a sua luta para se desvincular da imagem paterna, os desafios de suas propostas e a percepção de falta de autonomia e preparo para os desafios de uma presidência. A reportagem também aborda a relação de Bolsonaro com economistas, a sua performance em eventos e as incertezas sobre o reconhecimento de resultados eleitorais.

A cena política brasileira, muitas vezes marcada pelo tom épico de telenovelas e pela criatividade anônima de memes, oferece um retrato peculiar da busca por identidade e projeção de Flávio Bolsonaro .

Assim como Paulo Guedes, em sua época de ministro, enfrentava as incertezas do Centrão quanto à aprovação de suas propostas, com o bordão recorrente dos memes a indicar 'Semana que vem!', Flávio Bolsonaro agora ensaia um anúncio iminente de seu 'Posto Ipiranga'.

Essa figura, uma espécie de guru econômico de aluguel, teria a árdua tarefa de conferir-lhe a credibilidade que seu pai, Jair Bolsonaro, um dia desfrutou. No entanto, o anúncio, prometido a cada semana, permanece uma miragem, alimentando a dúvida sobre a sua real existência ou, mais provável, sobre a capacidade de encontrar um profissional de renome que deseje se associar a um projeto em construção e, digamos, com lastro questionável.

A minha própria crítica à política fiscal do governo atual, que venho expressando nesta coluna, me obriga a uma isonomia crítica em relação à oposição, evidenciando as inconsistências que emergem do lado conservador.

O cenário eleitoral se apresenta com poucas opções, forçando uma reflexão quase teatral entre um veterano de sete candidaturas presidenciais e um herdeiro que se aventura a projetar uma imagem de renovação. A máxima de que 'só o humor salva' parece um consolo diante da gravidade do que está em jogo.

Flávio se apresenta como o legítimo sucessor, mas a sua 'semana que vem' não chega, deixando no ar a expectativa de um anúncio que nunca se concretiza.

Imagina-se a situação dos economistas de grandes instituições financeiras, possivelmente emulando a finura de Oscar Wilde, a recusar convites com desculpas esfarrapadas e a evitar encontros, buscando um distanciamento social da figura política que remete à família Addams.

A tentativa de se diferenciar do pai é visível, com uma postura que se quer mais polida e uma sugestão implícita de maior intelecto. No entanto, a comparação com o pai, de quem herdou a falta de atenção a detalhes em discursos mais longos – como relatou Roberto Campos Neto sobre Jair Bolsonaro – sugere que o tempo de escuta de Flávio também será limitado, embora talvez um pouco maior.

A performance em um recente encontro de CEOs, descrita como constrangedora, não inspira confiança em uma futura gestão.

O objetivo da campanha é evidente: criar a imagem de um 'Flávio' autônomo, com pensamento próprio. Contudo, essa narrativa é difícil de sustentar. O slogan 'o Bolsonaro que tomou vacina' não é suficiente para mascarar as limitações que se tornam claras a cada manifestação pública.

Exemplos de sua autonomia são raros e, quando surgem, beiram o absurdo. A sugestão de que seu irmão Eduardo seria um chanceler adequado, dada a sua 'trajetória internacional', soa como uma piada de mau gosto, comparável a escalar o presidente da CBF como centroavante da Seleção em uma Copa do Mundo.

O fato de ter subido nas pesquisas enquanto se manteve em silêncio reforça a ideia de que, para a sua candidatura, o silêncio pode ser um trunfo eleitoral, uma estratégia que, aliás, pode ser benéfica a outros postulantes.

A busca por diferenciação do pai se choca com a insistência em questionar a legitimidade das urnas eletrônicas e a sugestão de que a eleição só será válida em caso de vitória. Essa postura levanta a questão fundamental: Flávio Bolsonaro reconhecerá uma eventual derrota?

Para que o eleitor possa avaliar a sua real capacidade de pensamento independente, seria necessário que ele respondesse a perguntas cruciais. Se os votos são, de fato, herdados, e se seu pai for anistiado e recuperar seus direitos políticos, quem efetivamente governaria o país: o filho ou o pai? Haveríamos de testemunhar um Alberto Fernández brasileiro, sob controle de terceiros, como Cristina Kirchner na Argentina e Jair Bolsonaro aqui?

Seu uso do termo 'tesouraço' para descrever medidas fiscais demonstra uma profunda ignorância sobre as restrições orçamentárias e fiscais que um futuro governo enfrentaria, confirmando que o cargo é, para ele, um desafio que excede suas capacidades.

Em suma, para qualquer observador que se resguarde da polarização simplória que domina o debate público, torna-se nítido que Flávio Bolsonaro carece de propostas concretas e viáveis para o Brasil. A notícia de que 'ele tem conversado com o ex-ministro Sachsida' já se repetiu quinze vezes, mas o anúncio do seu 'Posto Ipiranga' e de um plano de governo consistente continua a ser aguardado, quiçá 'semana que vem'.

Um cenário que prenuncia um futuro incerto e preocupante para o país, um verdadeiro 'Pobre Brasil...' em busca de rumo e liderança





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