Flávio Bolsonaro e Lula enfrentam críticas em suas ações e popularidade cresce

O caso Master causou danos à campanha do filho do ex-presidente, mas sua atuação no caso das tarifas também trouxe um viés negativo. Flávio Bolsonaro enfrenta críticas devido ao caso Master e sua atuação nas tarifas, vistas como prejudiciais ao Brasil. Lula melhora sua avaliação, enquanto 47% dos entrevistados apoiam a posição de Lula sobre as tarifas. O caso Master também afeta negativamente a imagem de Flávio, com 65% desaprovando seu pedido de financiamento para o filme sobre Jair Bolsonaro. A popularidade de Lula cresce, especialmente entre mulheres e eleitores com menor escolaridade.

O caso Master causou danos à campanha do filho do ex-presidente, mas sua atuação no caso das tarifas também trouxe um viés negativo. Flávio Bolsonaro enfrenta críticas devido ao caso Master e sua atuação nas tarifas, vistas como prejudiciais ao Brasil.

Enquanto Lula melhora sua avaliação, 47% dos entrevistados apoiam a posição de Lula sobre as tarifas. O caso Master também afeta negativamente a imagem de Flávio, com 65% desaprovando seu pedido de financiamento para o filme sobre Jair Bolsonaro. A popularidade de Lula cresce, especialmente entre mulheres e eleitores com menor escolaridade. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.

Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flávio Bolsonaro Lula Tarifas Master Economia Popularidade Embaixador Maurício Lyrio PCC Comando Vermelho Organizações Terroristas Opinião Pública Decisão Do Governo Americano Patriotismo Defesa Dos Interesses Do Brasil Tarifas Economia Popularidade Embaixador Maurício Lyrio PCC Comando Vermelho Organizações Terroristas Opinião Pública Decisão Do Governo Americano Patriotismo Defesa Dos Interesses Do Brasil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pesquisa Gerp mostra empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro na corrida presidencial de 2026Levantamento do instituto Gerp aponta Flávio Bolsonaro com 35% e Lula com 34% em cenário estimulado de primeiro turno, dentro da margem de erro. Em simulações de segundo turno, Lula perde apenas para Flávio Bolsonaro. Rejeição a Lula chega a 48% e a Flávio Bolsonaro a 42%. A maioria dos eleitores afirma já ter escolha definida.

Read more »

Para 58%, Flávio Bolsonaro está envolvido no caso Master, aponta Genial/Quaest | BrasilPorcentual que diz que escândalo afeta mais a família do senador subiu de 9% para 16%

Read more »

Campanha de Lula vê vitória em narrativa contra Flávio Bolsonaro e MasterSegundo apuração da analista de Política da CNN Isabel Mega, PT avalia que crise do Master reduziu credibilidade de Flávio e favorece Lula nas pesquisas de intenção de voto

Read more »

10 pontos da Quaest, que mostra Lula ampliar vantagem sobre Flávio Bolsonaro após caso MasterA primeira Quaest após a revelação de mensagens entre o pré-candidato do PL e Daniel Vorcaro aponta perda de apoio do senador e melhora nos indicadores do governo.

Read more »