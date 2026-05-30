Um grupo de deputados do PSOL e da Rede pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro por possível atentado à soberania nacional.

Um grupo de deputados do PSOL e da Rede pediu à Procuradoria-Geral da República ( PGR ) para investigar o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro por possível atentado à soberania nacional .

A representação cita a atuação do parlamentar junto ao governo Donald Trump em defesa da classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Flávio Bolsonaro afirmou que, se o crime que os acusam é o de buscar apoio de nações amigas para asfixiar as finanças das facções e unir forças para proteger a população do terror e da violência, ele assume essa culpa com convicção.

A representação dos deputados do PSOL e da Rede pede à PGR a instauração de inquérito policial federal para apuração do caso e adoção das medidas administrativas e civis pertinentes. Além disso, os deputados solicitam a comunicação dos fatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para que se avalie a existência de elementos configuradores de abuso de poder ou influência estrangeira no processo eleitoral.

A representação do PSOL e da Rede contra o senador Flávio Bolsonaro é mais uma demonstração de que a esquerda brasileira tenta utilizar o Judiciário como extensão de seu projeto político. É inaceitável que, enquanto o Brasil sofre sob o domínio de facções criminosas, parlamentares se mobilizem para criminalizar o esforço de buscar cooperação internacional contra o terrorismo.

O mesmo campo político que hoje clama por soberania foi o que, durante anos, viajou o mundo denunciando o próprio país e buscando interferência estrangeira por razões ideológicas. Enquanto a esquerda protege quem mantém relações de intimidade com o crime, nós continuaremos focados em desarticular as organizações que hoje dominam territórios e fazem reféns milhões de brasileiros





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flávio Bolsonaro Soberania Nacional PGR PSOL Rede

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nova pesquisa indica desgaste de FlavioAumento da diferença entre Lula e Flavio Bolsonaro é importante para Lula e preocupante para Flavio.

Read more »

Flávio Bolsonaro celebra classificação de CV e PCC como organizações terroristasO pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, celebrou a decisão do governo ...

Read more »

EUA vai classificar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas | BrasilDecisão foi tomada um dia após reunião entre o secretário de Estado americano e Flávio Bolsonaro

Read more »

Rede e PSOL acionam PGR para apurar se Flávio atentou contra a soberania nacionalSegundo jornal, encontros do Senador com presidente dos Estados Unidos estão na mira do pedido de investigação

Read more »