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Flávio Bolsonaro é investigado por atentado à soberania nacional

Política News

Flávio Bolsonaro é investigado por atentado à soberania nacional
Flávio BolsonaroSoberania NacionalPGR
📆5/30/2026 6:13 PM
📰jornalodia
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Um grupo de deputados do PSOL e da Rede pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro por possível atentado à soberania nacional.

Um grupo de deputados do PSOL e da Rede pediu à Procuradoria-Geral da República ( PGR ) para investigar o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro por possível atentado à soberania nacional .

A representação cita a atuação do parlamentar junto ao governo Donald Trump em defesa da classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Flávio Bolsonaro afirmou que, se o crime que os acusam é o de buscar apoio de nações amigas para asfixiar as finanças das facções e unir forças para proteger a população do terror e da violência, ele assume essa culpa com convicção.

A representação dos deputados do PSOL e da Rede pede à PGR a instauração de inquérito policial federal para apuração do caso e adoção das medidas administrativas e civis pertinentes. Além disso, os deputados solicitam a comunicação dos fatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para que se avalie a existência de elementos configuradores de abuso de poder ou influência estrangeira no processo eleitoral.

A representação do PSOL e da Rede contra o senador Flávio Bolsonaro é mais uma demonstração de que a esquerda brasileira tenta utilizar o Judiciário como extensão de seu projeto político. É inaceitável que, enquanto o Brasil sofre sob o domínio de facções criminosas, parlamentares se mobilizem para criminalizar o esforço de buscar cooperação internacional contra o terrorismo.

O mesmo campo político que hoje clama por soberania foi o que, durante anos, viajou o mundo denunciando o próprio país e buscando interferência estrangeira por razões ideológicas. Enquanto a esquerda protege quem mantém relações de intimidade com o crime, nós continuaremos focados em desarticular as organizações que hoje dominam territórios e fazem reféns milhões de brasileiros

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Flávio Bolsonaro Soberania Nacional PGR PSOL Rede

 

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