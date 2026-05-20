Flávio Bolsonaro e a revelação sobre o fundo que recebeu recursos

A revelação sobre o filho de Bolsonaro e o fundo que recebeu recursos é um dos temas abordados no texto. O senador Flávio Bolsonaro nega irregularidades e diz que os recursos do fundo não bancaram o irmão para ficar no país americano. O texto também fala sobre a pressão sobre Flávio dentro da política e a viabilidade de pedir votos ao filho de Bolsonaro em seus redutos.

Elenco de Friends estaria irritado com Lisa Kudrow após ela revelar quanto eles ganham por ano com a série 'Irreconhecível': John Travolta aparece com novo visual em Cannes e surpreende as redes sociais Aposta no forte sentimento 'anti-Lula', a bênção do pai e o sobrenome Bolsonaro são elementos para um entendimento de que o senador segue o candidato mais viável para chegar ao segundo turno na disputa presidencial (PL-RJ) na terça-feira, 19, uma ala da legenda vê a promessa de prestação de contas do filme como um fator decisivo para o apoio ao parlamentar para a presidência da República, segundo avaliações ao Flávio disse à imprensa que pediu à sua equipe jurídica a prestação de contas do valor investido no filme em 30 dias.

As declarações ocorrem após o elenco de Friends estaria irritado com Lisa Kudrow após ela revelar quanto eles ganham por ano com a série Foto: Wilton Junior/Estadão / Estadão e de que o fundo que recebeu os recursos é controlado por aliados dele foi usada por governistas para levantar a suspeita de que pelo menos parte do dinheiro envolva recursos públicos e tenha sido revertido para a sua estadia nos Estados Unidos. como lavagem de dinheiro, tráfico de influência e evasão de divisas. Porém, Flávio nega irregularidades e diz que os recursos do fundo não bancaram o irmão para ficar no país americano.

Parlamentares da bancada do PL dizem que Flávio 'errou feio' e que deveria ter antecipado aos aliados sobre o seu envolvimento com Vorcaro, para que houvesse tempo de criar uma defesa. Também avaliam que o senador deveria ter admitido a relação com o banqueiro ao ser perguntado sobre o filme horas antes da revelação do Há uma avaliação ainda de que Flávio subestimou a gravidade de seus contatos com o dono do Banco Master, por não ter ainda em mente que seria pré-candidato à Presidência da República e por considerar que o empresário tinha uma série de conexões de grande porte.

Segundo essa visão, o senador também teria menosprezado a possibilidade de que a sua relação com Vorcaro viesse à tona e errado em insistir em esconder detalhes. Por outro lado, conta a favor de Flávio uma crença de que ele convenceu parte dos seus apoiadores de que não tinha má intenção nessa relação e de que a lógica da busca por patrocínio ao filme 'fez sentido'.

A continuidade da defesa da instauração de uma comissão de inquérito no Congresso Nacional ajuda. Há uma avaliação ainda de que se esperava uma queda pior nas pesquisas, no que não teria se provado pelo menos na. A aposta no forte sentimento 'anti-Lula', a bênção do pai e o sobrenome Bolsonaro são elementos para um entendimento de que Flávio segue o candidato mais viável para chegar ao segundo turno.

Segundo essa análise, os impactos da revelação sobre Flávio se dividem no campo 'criminal' e 'moral'. O campo criminal, ou seja, a possibilidade de o senador ter de fato cometido infrações em parceria com o banqueiro, seria o cenário mais difícil para apoiá-lo. Já a contradição moral, sobre Flávio ter pedido dinheiro a Vorcaro, é vista como uma dificuldade mais contornável.

As revelações sobre o filho de Bolsonaro também afetam os parlamentares de outros partidos, mas que têm votos dos conservadores. Um relevante quadro com eleitorado bolsonarista comparou o sentimento sobre Flávio como a torcida por um time de futebol: apesar de duras críticas, sua paixão não permite torcer por outro clube.

Por enquanto, atores da direita avaliam que a pressão sobre Flávio é maior dentro da política do que na população, porque são os demais parlamentares, prefeitos e vereadores que ainda examinam a viabilidade de pedir votos ao filho de Bolsonaro em seus redutos, diante da imprevisibilidade de novas descobertas. Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie





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