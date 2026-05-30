Flávio Bolsonaro diz que vai derrotar o PT e que seu pai subirá a rampa com ele em 2027

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, afirmou que vai derrotar o PT nas eleições deste ano e que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, subirá a rampa com ele em 2027. O discurso ocorreu durante evento de lançamento de pré-candidaturas do PL em Curitiba, no Paraná, onde Flávio Bolsonaro criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e insinuou que o adversário nas eleições deste ano 'ou faz parte de organizações narcoterroristas ou está sendo ameaçado por elas'. Mais cedo, Lula da Silva chamou o senador de 'traidor' por 'ir para os Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil'. Após o encontro, os EUA anunciaram que incluiria as duas facções na lista de grupos terroristas, medida que desagrada o governo Lula.
O senador Flávio Bolsonaro , pré-candidato à Presidência da República, afirmou que vai derrotar o PT nas eleições deste ano e que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro , subirá a rampa com ele em 2027.
O discurso ocorreu durante evento de lançamento de pré-candidaturas do PL em Curitiba, no Paraná, onde Flávio Bolsonaro criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e insinuou que o adversário nas eleições deste ano 'ou faz parte de organizações narcoterroristas ou está sendo ameaçado por elas'. Mais cedo, Lula da Silva chamou o senador de 'traidor' por 'ir para os Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil'.
Após o encontro, os EUA anunciaram que incluiria as duas facções na lista de grupos terroristas, medida que desagrada o governo Lula
Flávio Bolsonaro PT Presidência Da República Jair Bolsonaro Lula Da Silva Estados Unidos Milícia Miliciano Entretenimento Entrevista Entrevista Com Entrevista Exclusiva Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Meio/Ideia: Lula tem 46,5% e Flávio Bolsonaro, 41,4%, no 2º turnoApós empate técnico no início de maio, Lula abre vantagem de cinco pontos percentuais contra o senador do PL
Read more »
Pesquisa presidencial: Lula lidera com 46,5% contra 41,4% de Flávio BolsonaroPesquisa Meio/Ideia mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial, com 46,5% das intenções de voto. Cenários de segundo turno também favorecem o petista. Mudança de cenário após desgaste de Flávio com áudio sobre финансиamento de filme.
Read more »
Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro em eventual segundo turnoPesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 46,5% das intenções de voto contra 41,4% do senador Flávio Bolsonaro.
Read more »
Nova pesquisa indica desgaste de FlavioAumento da diferença entre Lula e Flavio Bolsonaro é importante para Lula e preocupante para Flavio.
Read more »