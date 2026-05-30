Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Flávio Bolsonaro diz que vai derrotar o PT e que seu pai subirá a rampa com ele em 2027

Política News

Flávio Bolsonaro diz que vai derrotar o PT e que seu pai subirá a rampa com ele em 2027
Flávio BolsonaroPTPresidência Da República
📆5/30/2026 12:33 AM
📰CNNBrasil
29 sec. here / 211 min. at publisher
📊News: 746% · Publisher: 97%

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, afirmou que vai derrotar o PT nas eleições deste ano e que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, subirá a rampa com ele em 2027. O discurso ocorreu durante evento de lançamento de pré-candidaturas do PL em Curitiba, no Paraná, onde Flávio Bolsonaro criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e insinuou que o adversário nas eleições deste ano 'ou faz parte de organizações narcoterroristas ou está sendo ameaçado por elas'. Mais cedo, Lula da Silva chamou o senador de 'traidor' por 'ir para os Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil'. Após o encontro, os EUA anunciaram que incluiria as duas facções na lista de grupos terroristas, medida que desagrada o governo Lula.

O senador Flávio Bolsonaro , pré-candidato à Presidência da República, afirmou que vai derrotar o PT nas eleições deste ano e que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro , subirá a rampa com ele em 2027.

O discurso ocorreu durante evento de lançamento de pré-candidaturas do PL em Curitiba, no Paraná, onde Flávio Bolsonaro criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e insinuou que o adversário nas eleições deste ano 'ou faz parte de organizações narcoterroristas ou está sendo ameaçado por elas'. Mais cedo, Lula da Silva chamou o senador de 'traidor' por 'ir para os Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil'.

Após o encontro, os EUA anunciaram que incluiria as duas facções na lista de grupos terroristas, medida que desagrada o governo Lula

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Flávio Bolsonaro PT Presidência Da República Jair Bolsonaro Lula Da Silva Estados Unidos Milícia Miliciano Entretenimento Entrevista Entrevista Com Entrevista Exclusiva Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva Com Entrevista Exclusiva

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Meio/Ideia: Lula tem 46,5% e Flávio Bolsonaro, 41,4%, no 2º turnoMeio/Ideia: Lula tem 46,5% e Flávio Bolsonaro, 41,4%, no 2º turnoApós empate técnico no início de maio, Lula abre vantagem de cinco pontos percentuais contra o senador do PL
Read more »

Pesquisa presidencial: Lula lidera com 46,5% contra 41,4% de Flávio BolsonaroPesquisa presidencial: Lula lidera com 46,5% contra 41,4% de Flávio BolsonaroPesquisa Meio/Ideia mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial, com 46,5% das intenções de voto. Cenários de segundo turno também favorecem o petista. Mudança de cenário após desgaste de Flávio com áudio sobre финансиamento de filme.
Read more »

Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro em eventual segundo turnoLula aparece à frente de Flávio Bolsonaro em eventual segundo turnoPesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 46,5% das intenções de voto contra 41,4% do senador Flávio Bolsonaro.
Read more »

Nova pesquisa indica desgaste de FlavioNova pesquisa indica desgaste de FlavioAumento da diferença entre Lula e Flavio Bolsonaro é importante para Lula e preocupante para Flavio.
Read more »



Render Time: 2026-05-30 03:34:48