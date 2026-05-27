Flávio Bolsonaro discute com EUA classificação de facções como terroristas e adesão ao Escudo das Américas

Senador e pré-candidato à presidência reuniu-se no Departamento de Estado para tratar de cooperação em segurança, incluindo a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas e a entrada do Brasil na coalizão lançada por Trump.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente pela oposição, reuniu-se com autoridades americanas, incluindo o secretário de Estado adjunto Christopher Landau, para discutir cooperação bilateral.

No encontro, ocorrido no Departamento de Estado dos EUA em Washington, ele abordou a classificação de facções criminosas brasileiras, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), como organizações terroristas estrangeiras. A proposta conta com o apoio da base bolsonarista no Congresso Nacional, mas é rejeitada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o comunicador Paulo Figueiredo, aliado de Flávio que esteve presente na reunião, além dele, participou o ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

Figueiredo afirmou que a conversa tratou de "oportunidades de cooperação entre Brasil e Estados Unidos diante de uma eventual eleição do senador, além da urgência da designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras". A reunião aconteceu após Flávio Bolsonaro ter se encontrado com o presidente Donald Trump, ocasião em que anunciou apoio à entrada do Brasil na coalizão militar e política "Escudo das Américas", lançada em março pelo governo americano com o apoio de 17 países.

A coalizão visa a promover ações militares no combate ao narcotráfico e a fortalecer a segurança regional. Flávio comprometeu-se, caso seja eleito, a apoiar a classificação das facções como terroristas e a aderir formalmente à iniciativa. A reunião com altos funcionários do Departamento de Estado não contou com a presença do secretário Marco Rubio, que havia retornado de viagem e estava em outros compromissos com o presidente Trump.

Em vez disso, Flávio foi recebido por Christopher Landau e por Darren Beattie, consultor sênior de Políticas para o Brasil na diplomacia americana. A iniciativa de classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas tem gerado debate nos dois países. Nos EUA, a designação permitiria aplicar sanções mais rigorosas e ampliar a cooperação operacional.

No Brasil, o governo Lula argumenta que a medida poderia elevar o perfil das facções, causar impactos negativos na segurança pública e ferir a soberania nacional, preferindo o combate tradicional e a cooperação jurídica e policial. A posição converge com a de especialistas que temem a internacionalização do conflito. Apoiadores, por outro lado, sustentam que a classificação abriria canais de inteligência e recursos financeiros para o combate ao crime organizado.

Flávio Bolsonaro busca, com essa pauta, construir um discurso de segurança dura e alinhamento com os EUA, o que pode influenciar as eleições presidenciais de 2026. A adesão ao "Escudo das Américas" também insere-se na estratégia de realinhar a política externa brasileira com os interesses republicanos, afastando-se da postura multilateral que caracterizou o terceiro governo Lula





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