Flávio Bolsonaro define nome do partido para disputa ao Senado no Rio de Janeiro

O senador Flávio Bolsonaro está definindo com o ex-presidente Jair Bolsonaro o nome do partido que disputará o Senado no Rio de Janeiro.

O senador Flávio Bolsonaro (RJ), pré-candidato à Presidência pelo PL, está definindo com o ex-presidente Jair Bolsonaro o nome do partido que disputará o Senado no Rio de Janeiro.

A expectativa é que Flávio Bolsonaro converse com o pai ainda neste fim de semana. Estão cotados para ficar com a vaga na chapa de Flávio pela direção estadual do PL os deputados Carlos Jordy e Sóstenes Cavalcante, além do senador Carlos Portinho.

A avaliação é que Carlos Jordy pode ser um ativo para Flávio Bolsonaro junto aos grupos do chamado bolsonarismo raiz, cujo apoio o senador vem buscando para sobreviver à crise causada pelos contatos com o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Outro ponto citado como favorável ao deputado é o fato de ele ser autor de um pedido de CPMI para investigar a fraude financeira bilionária.

Já o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, tem como ativo a entrada no eleitorado evangélico e, sobretudo, o fato de ser um quadro do partido que demonstrou lealdade. A atuação dele na liderança também é elogiada pela cúpula do PL. A desistência de Castro também abriu espaço para o senador Carlos Portinho buscar a reeleição. Ele chegou ao cargo após o senador Arolde de Oliveira, de quem era primeiro suplente, morrer em 2020.

No mandato, o parlamentar ocupou cargos de liderança no Senado, mas a dúvida no PL é sobre a capacidade de votos de Portinho. Com a desistência de Claudio Castro da vaga ao Senado Federal nestas eleições, a direita estará muito bem representada, seja por mim, Carlos Jordy ou Sóstenes Cavalcante. Cada qual com as suas qualidades, mas certamente todos unidos por um único propósito: eleger Flávio Bolsonaro presidente





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