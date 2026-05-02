Flávio Bolsonaro defende redução da maioridade penal para 14 anos e apresenta PEC no Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu a redução da maioridade penal para 14 anos em casos de estupro e apresentou uma PEC no Senado para tratar do tema. Em um vídeo no Instagram, ele argumentou que a medida é necessária para combater a impunidade de adolescentes infratores e citou um caso de estupro envolvendo menores como justificativa. A proposta tem gerado controvérsia e debates acalorados no Brasil.

O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu veementemente a redução da maioridade penal no Brasil para 14 anos, argumentando que adolescentes já nessa idade devem ser responsabilizados por crimes que cometam.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram no último sábado (2), o parlamentar afirmou não apenas apoiar a medida, mas também ser o autor de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aborda o tema.

'Precisamos aprovar a redução da maioridade penal, pelo menos para 16 anos. Em casos de estupro, defendo que a maioridade seja de 14 anos. Tenho uma PEC no Senado que trata disso e vamos trabalhar para pautar essa proposta o mais rápido possível. O Brasil não pode mais tolerar essa impunidade de criminosos que se escondem atrás da idade cronológica.

O Congresso precisa agir e aprovar essa medida urgentemente. Se não for agora, no nosso governo vamos aprovar. É um compromisso que estou assumindo', declarou. No mesmo vídeo, Bolsonaro explicou que decidiu abordar o assunto após receber um vídeo em que duas crianças eram estupradas por cinco pessoas, sendo quatro delas menores de 18 anos.

O senador destacou que casos como esse reforçam a necessidade de endurecer as leis para combater a criminalidade envolvendo adolescentes. A proposta de redução da maioridade penal é um tema controverso no Brasil, com defensores argumentando que é necessário aumentar a responsabilização penal para jovens infratores, enquanto críticos afirmam que a medida pode agravar a violência e a marginalização de adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A discussão ganha ainda mais relevância em um contexto de aumento da criminalidade e da violência contra crianças e adolescentes no país. Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem se posicionado firmemente em favor de políticas de segurança pública mais rígidas, alinhando-se com o discurso de seu pai durante o governo federal.

A PEC apresentada pelo senador ainda não foi pautada para votação no Senado, mas a pressão por sua tramitação tem aumentado, especialmente após casos recentes de violência envolvendo adolescentes. A redução da maioridade penal é um dos temas mais polêmicos na agenda política brasileira, com debates acalorados entre especialistas em direitos humanos, juristas e legisladores.

Enquanto alguns defendem que a medida é necessária para coibir crimes graves cometidos por jovens, outros alertam para os riscos de aumentar a população carcerária e de violar direitos fundamentais de adolescentes. O vídeo publicado por Flávio Bolsonaro já gerou ampla repercussão nas redes sociais, com milhares de compartilhamentos e comentários divididos entre apoiadores e críticos da proposta.

A discussão sobre a redução da maioridade penal no Brasil remonta a décadas, com tentativas anteriores de aprovação de leis semelhantes que não prosperaram devido à resistência de setores da sociedade civil e de organizações de direitos humanos. A proposta atual de Flávio Bolsonaro, no entanto, ganha força em um momento de polarização política e de busca por soluções rápidas para problemas complexos de segurança pública.

Enquanto isso, especialistas em educação e direitos da criança continuam a defender políticas de prevenção e reinserção social como alternativas mais eficazes para combater a criminalidade juvenil





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