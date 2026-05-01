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Flávio Bolsonaro Declara Fim do Governo Lula Após Vitórias no Congresso

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Flávio Bolsonaro Declara Fim do Governo Lula Após Vitórias no Congresso
Flávio BolsonaroLulaSTF
📆5/1/2026 7:20 AM
📰JornalOGlobo
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Senador comemora derrubada de veto a projeto que reduz penas de golpistas e rejeição de indicação ao STF, antecipando o fim do governo Lula e revelando planos para anistiar o pai, Jair Bolsonaro.

A semana foi de celebração para Flávio Bolsonaro e seus aliados, marcando um ponto de inflexão no cenário político brasileiro. A derrubada do veto presidencial ao projeto que reduz as penas dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, somada à rejeição da indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal ( STF ), impulsionou o senador a declarar prematuramente o fim do governo Lula .

A euforia de Bolsonaro é palpável, e ele já se apresenta como um forte candidato à presidência, com pesquisas indicando um empate técnico entre ele e o atual presidente nas simulações de segundo turno. No entanto, essa confiança excessiva pode se revelar um erro estratégico, especialmente considerando os altos índices de rejeição que ambos os candidatos compartilham.

A aprovação do projeto que altera a dosimetria das penas para os participantes dos atos antidemocráticos representa uma vitória significativa para o bolsonarismo, que busca garantir a impunidade de seus apoiadores. Flávio Bolsonaro não hesitou em afirmar que essa medida é apenas o primeiro passo para a implementação de uma anistia ampla, com o objetivo de libertar seu pai, Jair Bolsonaro, da prisão até o final do ano.

A declaração demonstra a centralidade da figura de Jair Bolsonaro na estratégia política do filho e a disposição de Flávio em utilizar todos os meios disponíveis para garantir a liberdade do pai. A aprovação do projeto gerou forte reação da oposição, que acusa o governo de ceder à pressão dos extremistas e de desrespeitar o Estado Democrático de Direito. A discussão sobre a anistia promete ser um dos principais temas do debate eleitoral, polarizando ainda mais a sociedade brasileira.

A postura de Flávio Bolsonaro, ao defender abertamente a anistia e a liberdade do pai, reforça a imagem de um candidato alinhado com os interesses do bolsonarismo radical e disposto a desafiar as instituições democráticas. Além da questão da anistia, a semana também foi marcada por declarações polêmicas de Flávio Bolsonaro, que revelaram um lado mais agressivo e menos moderado do que o apresentado em suas recentes estratégias de marketing.

Ao ser confrontado pela deputada Talíria Petrone sobre seus laços com o miliciano Adriano da Nóbrega, o senador elogiou o criminoso, descrevendo-o como um “grande exemplo para sua tropa”. A declaração causou indignação e reforçou as suspeitas sobre a ligação de Flávio Bolsonaro com o crime organizado. A visita de Flávio Bolsonaro ao pai, Jair Bolsonaro, no cárcere domiciliar, também foi carregada de simbolismo.

Ao informar que o ex-presidente estava “muito feliz” com as notícias do Congresso, o senador demonstrou a importância da aprovação do projeto e da rejeição da indicação para o STF para a moral do pai e para a estratégia política da família. A semana de vitórias no Congresso, portanto, representa um momento crucial para o bolsonarismo, que busca se reerguer após a derrota nas eleições de 2022 e se apresentar como uma alternativa viável para o governo do país.

No entanto, a euforia excessiva e as declarações polêmicas de Flávio Bolsonaro podem comprometer seus planos e dificultar sua campanha eleitoral. A disputa presidencial promete ser acirrada e imprevisível, com um cenário político polarizado e uma sociedade brasileira dividida

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