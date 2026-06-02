Flávio Bolsonaro culpa Lula por tarifaço dos EUA e defende união da direita

O senador Flávio Bolsonaro responsabilizou o presidente Lula pela nova taxa de 25% anunciada pelos EUA contra o Brasil e pregou a união com Caiado e Zema para tirar o país das mãos do PT. Em carta ao secretário de Estado Marco Rubio, ele pede revisão da medida. Caiado e Zema também criticaram a política externa do governo.

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) responsabilizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo novo tarifaço anunciado pelos Estados Unidos contra o Brasil, medida que prevê a taxação de produtos brasileiros em 25%.

Em discurso durante a Megaleite, feira agropecuária em Belo Horizonte, Flávio defendeu a união dos três presidenciáveis da direita - ele próprio, Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo) - para "tirar o Brasil das mãos sujas do PT". O parlamentar argumentou que a tarifa é consequência do tom agressivo e discurso anti-americano de Lula, citando a allegedly intenção do petista de afastar o dólar das negociações internacionais.

Flávio anunciou ainda o envio de uma carta ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na qual pede a revisão da medida e alerta para os prejuízos ao povo brasileiro, embora reconheça que o processo ainda está em fase de consulta pública e deve ser concluído em julho. Flávio também aproveitou o evento para criticar a política externa do governo Lula, afirmando que o Itamaraty perdeu sua característica de política de Estado para se tornar uma ferramenta ideológica de governo, danificando a relação com os EUA.

Ele repetiu a alegação de que, como pré-candidato, fez mais pela segurança pública do que Lula, e voltou a defender a classificação de facções brasileiras como organizações terroristas. O senador negou qualquer responsabilidade pela investigação comercial iniciada em 2025, que antecedeu sua visita aos EUA em novembro do ano passado.

Ronaldo Caiado, por sua vez, durante o mesmo evento, responsabilizou a política externa "ideológica" do PT pela ruptura da relação tradicional com os Estados Unidos, alegando que o Itamaraty, antes referência internacional, agora toma partido e trava acordos. Já Romeu Zema, em vídeo nas redes sociais, qualificou a ameaça de tarifas como "inaceitável" e protecionista, afirmando que o governo Lula falhou na diplomacia e perdeu credibilidade, resultando em menor segurança jurídica e abertura comercial.

Para Zema, a conta da incompetência recai sobre produtores, trabalhadores e a economia brasileira. O Planalto, por meio de Lula, classificou Flávio Bolsonaro como "imbecil" e atribuiu a ele a responsabilidade pelas tarifas, em um intercâmbio de acusações que polariza o debate eleitoral enquanto o Brasil busca evitar a aplicação das taxações americanas





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