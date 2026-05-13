Flávio Bolsonaro Critical of Alexandre de Moraes, Senate Candidate

Pre-candidate for the Presidency, Senator Flávio Bolsonaro (PL-RJ), criticized Minister Alexandre de Moraes, from the STF (Supreme Federal Tribunal), once again. He declared that Moraes exceeded the "limit" of common sense. "He has committed many injustices and exceeded the limit of common sense, the reasonable and, especially, the Constitution. I hope that Minister Alexandre de Moraes will be a person who respects the Constitution and leaves aside his pen to engage in political persecution", said Flávio

O pré-candidato à Presidência, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, do STF ( Supremo Tribunal Federal ), nesta quarta-feira (13). Segundo ele, Moraes ultrapassa o “limite” do bom senso.

“Ele tem cometido muitas injustiças e ultrapassado o limite do bom senso, do razoável e, principalmente, da Constituição. Espero que o ministro Alexandre de Moraes volte a ser uma pessoa que respeite a Constituição e deixe de usar sua caneta para perseguição política”, declarou Flávio ao sair da sede da Corte, após reunião com o presidente Edson Fachin





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