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Flávio Bolsonaro consegue objetivos importantes em encontro com Trump

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Flávio Bolsonaro consegue objetivos importantes em encontro com Trump
Flávio BolsonaroDonald TrumpCasa Branca
📆5/28/2026 6:58 AM
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O senador Flávio Bolsonaro foi recebido pelo presidente americano Donald Trump na Casa Branca e conseguiu alguns objetivos importantes, como a foto ao lado de Trump e o pedido para que facções criminosas brasileiras sejam classificadas como organizações terroristas pelos EUA.

O senador Flávio Bolsonaro foi recebido pelo presidente americano Donald Trump na Casa Branca e conseguiu alguns objetivos neste encontro. Ele conseguiu uma foto ao lado de Trump e pediu que facções criminosas brasileiras sejam classificadas como organizações terroristas pelos EUA.

Flávio foi a Washington em busca de uma pauta positiva depois da revelação de suas conversas com Daniel Vorcaro e as polêmicas do caso 'Dark Horse'. Já no início do mês, o presidente Lula também foi à Casa Branca e se reuniu com Trump, um encontro dentro da agenda oficial. Neste episódio, Natuza Nery entrevista o analista de relações internacionais Oliver Stuenkel, que está nos EUA.

Oliver relata as percepções das diplomacias brasileira e americana sobre o encontro de Flávio com Trump, e a repercussão da foto em que os dois aparecem juntos. Ele também avalia quais são os maiores interesses dos EUA nas eleições de outubro. Convidado: Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da FGV e pesquisador da Universidade de Harvard e do Carnegie Endowment.

O podcast O Assunto é produzido por: Luiz Felipe Silva, Sarah Resende, Carlos Catelan, Luiz Gabriel Franco, Juliene Moretti, Stéphanie Nascimento e Guilherme Gama. Apresentação: Natuza Nery. O saldo do encontro entre Flávio e Trump é que ele conseguiu alguns objetivos importantes, como a foto ao lado de Trump e o pedido para que facções criminosas brasileiras sejam classificadas como organizações terroristas pelos EUA.

No entanto, é importante notar que o encontro foi dentro da agenda oficial e que o presidente Lula também foi à Casa Branca no início do mês. Isso pode indicar que a diplomacia brasileira está trabalhando para estabelecer relações positivas com os EUA. O que você precisa saber: O Assunto é o podcast diário produzido pelo g1, disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube.

Desde a estreia, em agosto de 2019, o podcast O Assunto soma mais de 168 milhões de downloads em todas as plataformas de áudio. No YouTube, o podcast diário do g1 soma mais de 14,2 milhões de visualizações

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