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Flávio Bolsonaro comete gafe em Washington; Cláudio Castro é alvo de operação; Hugo Motta revela rompimento entre Lula e Alcolumbre

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Flávio Bolsonaro comete gafe em Washington; Cláudio Castro é alvo de operação; Hugo Motta revela rompimento entre Lula e Alcolumbre
Flávio BolsonaroOperação Compliance ZeroCláudio Castro
📆5/27/2026 12:22 AM
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O senador Flávio Bolsonaro confunde Lula e Trump em declaração nos EUA. Ex-governador Cláudio Castro sofre nova fase da Operação Compliance Zero por supostos vínculos com Daniel Vorcaro. Presidente da Câmara confirma crise entre Lula e Alcolumbre.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cometeu uma gafe durante entrevista a jornalistas nesta terça-feira, 26 de maio de 2025, em Washington, após encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Inicialmente, o parlamentar afirmou que havia sido convidado pelo presidente Lula para ir à Casa Branca, corrigindo-se em seguida: "Mais uma vez, foi um convite oficial do presidente... do presidente Trump, desculpa, o presidente Trump estava com dois assessores dele". O episódio ocorre em meio à busca do senador por uma agenda positiva, após a revelação de sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Flávio Bolsonaro admitiu em coletiva ter visitado Vorcaro após este deixar a prisão em dezembro de 2024. A relação entre o senador e o ex-banqueiro tem sido alvo de investigações e gerado repercussão política. No cenário político nacional, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi alvo de mais uma fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master.

A decisão que autorizou a operação foi tomada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que destacou o "vínculo pessoal estreito" entre Castro e Vorcaro. A operação busca apurar possíveis irregularidades que envolvem o banco e agentes públicos. O caso se soma a uma série de escândalos que têm agitado a política brasileira, com implicações para diversos atores do cenário nacional.

Em outro desdobramento, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), revelou publicamente o rompimento de relações entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Até então, a situação era mantida nos bastidores políticos de Brasília. A revelação ocorreu durante uma entrevista e acirrou os ânimos entre os poderes Executivo e Legislativo. A crise entre Lula e Alcolumbre já vinha sendo especulada, mas a declaração de Motta confirmou o distanciamento.

Analistas políticos apontam que esse rompimento pode impactar a governabilidade e a tramitação de projetos de interesse do governo no Congresso. Além disso, o senador Flávio Bolsonaro enfrenta pressão em Brasília por suas conexões com Vorcaro. A oposição cobra explicações sobre o encontro e possíveis benefícios obtidos. O episódio em Washington, com a confusão entre os nomes de Lula e Trump, foi visto como um reflexo do nervosismo do parlamentar.

Enquanto isso, o presidente Lula busca manter a base aliada no Congresso, em meio às tensões com o Senado. A situação política brasileira continua complexa, com investigações e crises que se entrelaçam. A Operação Compliance Zero, que já teve fases anteriores, agora mira diretamente Cláudio Castro. O ex-governador nega irregularidades e afirma que suas relações com Vorcaro são legítimas.

O STF autorizou novas buscas e apreensões com base em indícios de uso de influência política para beneficiar o Banco Master. A investigação é acompanhada de perto pela imprensa e por órgãos de controle. A expectativa é que novos desdobramentos ocorram nos próximos dias. A crise entre os presidentes da República e do Senado também deve ser tema de reuniões de líderes partidários.

Hugo Motta, ao fazer a revelação, tentou mediar a situação, mas o estrago já estava feito. O Palácio do Planalto evita comentar o assunto, mas fontes indicam que Lula está insatisfeito com a postura de Alcolumbre em votações importantes. Já Alcolumbre nega qualquer rompimento e afirma que as relações institucionais seguem normais. A imprensa, no entanto, aponta que reuniões entre os dois têm sido raras e tensas.

Em resumo, a política brasileira vive um dia de turbulências, com gafes internacionais, operações policiais e crises institucionais. O cenário demonstra a complexidade das relações entre os poderes e as figuras políticas, em um momento de grande expectativa para o futuro do país. Acompanhe a seguir os desdobramentos dessas notícias e seus impactos

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