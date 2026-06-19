FJJRio Lança Etapa Rio‑Lagos em Araruama, Expansão do Jiu‑Jitsu no Estado

Copa Estadual de Jiu‑Jitsu chega à Região dos Lagos com a estreia do evento Rio‑Lagos em Araruama, destacando a estratégia de descentralização da Federação e a primeira transmissão ao vivo internacional via FloGrappling.

No dia 20 de outubro, Araruama recebeu a primeira etapa do Campeonato Estadual de Jiu‑Jitsu organizada pela Federação de Jiu‑Jitsu do Rio de Janeiro (FJJRio).

O evento, denominado Rio‑Lagos, marcou a presença da entidade em uma das regiões mais bonitas do estado, a Região dos Lagos, nunca antes palco de uma competição oficial de arbitrado pela federação. A escolha de Araruama como palco trouxe não só a movimentação esportiva local, mas também um convite para atletas e torcedores dos municípios do litoral se reunirem para a disputa de técnicas e títulos que fazem parte do calendário estadual.

A iniciativa faz parte da política de descentralização adotada pela FJJRio, que visa ampliar o acesso a competições de alto nível para comunidades que historicamente ficam afastadas da capital. Segundo seus dirigentes, é fundamental que os torneios não sejam centralizados apenas no Rio de Janeiro capital, mas que se desdobrem por todo o território estadual, dando oportunidade a quem não dispõe de recursos para viajar longas distâncias.

Por isso, o encontro em Araruama está alinhado com a missão de levar o esporte a suas origens e criar espaços de convivência e aprendizado nas cidades de província. Para ampliar o alcance do evento, a FJJRio contou com a transmissão ao vivo através da plataforma FloGrappling, reconhecida internacionalmente por cobertura de esportes de combate.

A parceria permite que atletas, treinadores e fãs participem da competição à distância, enquanto espectadores de países como Portugal, Espanha e América do Sul seguem os lances em tempo real. O diretor da federação comentou que a presença de uma transmissão mundial vai elevar a visibilidade dos atletas e incentivar o intercâmbio técnico entre praticantes de diferentes regiões.

Além da repercussão esportiva, a ocorrência teve impacto positivo na economia local, com aumento de fluxo de visitantes que pediram hospedagem, alimentação e transporte. Os organizadores esperam que a iniciativa desperte um interesse duradouro pelo Jiu‑Jitsu em municípios do Lago, trazendo novos praticantes e criando oportunidades de lazer saudável para jovens. A expectativa é que futuras etapas sejam realizadas em outras cidades do interior para consolidar a política de expansão da competição estadual





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