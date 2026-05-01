Fitch Ratings alerta sobre déficit em expansão e riscos para a nota de crédito dos EUA

A Fitch Ratings emitiu um alerta sobre o déficit em expansão dos Estados Unidos, destacando que a dívida do país está muito acima do de outras nações com a mesma classificação AA. O relatório aponta para cortes de impostos e incertezas tarifárias como principais preocupações, além de ressaltar a importância das eleições legislativas de meio de mandato. A agência prevê um déficit de 7,9% do PIB e alerta para os riscos de um governo dividido e impasses sobre o teto da dívida.

A Fitch Ratings emitiu um alerta nesta quinta-feira (30) sobre os desafios enfrentados pela nota de crédito dos Estados Unidos, destacando um 'déficit em expansão' que coloca o peso da dívida do país 'muito acima' do de outras nações com a mesma classificação AA.

De acordo com o relatório da agência, uma deterioração da posição fiscal dos EUA é provável neste ano devido aos cortes de impostos previstos no One Big Beautiful Bill Act, apesar de compensações com receitas de tarifas. A Fitch ressalta a importância das eleições legislativas de meio de mandato do Congresso, marcadas para novembro, afirmando que elas podem proporcionar freios e contrapesos adicionais aos poderes do Executivo se os democratas conquistarem o controle de uma ou de ambas as Casas do Congresso.

No entanto, a agência observa que um governo dividido pode dificultar a negociação de pacotes fiscais e aumentar os riscos de impasses, inclusive sobre o teto da dívida. A Fitch prevê um déficit do governo geral de 7,9% do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano e no próximo, destacando a incerteza das receitas tarifárias e o apelo do presidente americano Donald Trump por maiores gastos com defesa.

A agência reduziu sua estimativa de receita com tarifas, líquida de reembolsos, para US$ 150 bilhões em 2026, após a Suprema Corte derrubar em fevereiro as tarifas impostas pela gestão Trump. Apesar desses desafios, a Fitch afirma que os pontos fortes para a nota de crédito dos EUA incluem o papel do dólar como moeda de reserva global, uma economia grande e dinâmica e a profundidade e a liquidez dos mercados de capitais.

A agência rebaixou os EUA em agosto de 2023 em um nível, para AA+, citando preocupações com disputas políticas em torno do teto da dívida que levaram o país à beira de um calote. Além disso, a Fitch destaca que a dívida pública dos EUA já ultrapassou 120% do PIB, um nível preocupante que exige medidas urgentes para evitar consequências mais graves para a economia global.

A agência também menciona que a política monetária do Federal Reserve, embora tenha sido apertada recentemente, pode não ser suficiente para conter os riscos fiscais em médio prazo. A Fitch alerta ainda para o impacto potencial de uma eventual guerra comercial prolongada, que poderia agravar ainda mais a situação fiscal do país.

Em resumo, o relatório da Fitch Ratings pinta um cenário complexo para a economia dos Estados Unidos, com desafios fiscais significativos que exigem atenção imediata das autoridades e do Congresso





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fitch Ratings Déficit Fiscal Dívida Pública Eleições Nos EUA Teto Da Dívida

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arquivos secretos dos EUA sobre OVNIs serão revelados “em breve”, diz TrumpSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Trump mantém bloqueio ao Irã até acordo nuclearO presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o bloqueio naval no Estreito de Ormuz será mantido até que o Irã aceite um acordo sobre seu programa nuclear. A medida pressiona Teerã economicamente, impedindo a exportação de petróleo. O Irã propôs reabrir o estreito antes de retomar negociações, mas os EUA rejeitaram. Tensões persistem, com ameaças de ataques dos EUA e represálias iranianas, incluindo mísseis e drones contra Israel e bases americanas.

Read more »

'Fadado ao fracasso', diz presidente do Irã sobre bloqueio dos EUASiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Zelensky pede esclarecimentos aos EUA sobre proposta russa de cessar-fogo em 9 de maioAFP

Read more »

Irã alerta EUA sobre retorno a conflito prolongado em caso de ataque americano, diz mídia estatalDeclaração de alto oficial da Guarda Revolucionária ocorre após reportagem que informa sobre briefing a Trump com sugestões para possíveis novos ataques contra regime dos aiatolás

Read more »

Irã se recusa a ceder sobre o Estreito de Ormuz, em novo impasse com os EUAO barril de Brent para entrega em junho chegou a superar os 126 dólares, seu nível mais alto desde o início da invasão russa da Ucrânia

Read more »